بقيادة رونالدو.. النصر السعودي يسعى لتحقيق أهم إنجازاته

وشدد مدرب النصر على ضرورة المحافظة على التركيز طوال المباراة، حيث قال: "إنه لشرف كبير لنا أن نتواجد في الدور نصف النهائي من هذه البطولة المهمة على المستوى ، سنواجه فريقا مميزا ولدينا المعلومات الكافية عن الإمكانات التي يمتلكها وسنحاول تحقيق الانتصار والانتقال إلى المباراة النهائية".وأضاف المدرب الإيطالي في تصريحاته التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم "يجب علينا اللعب بخطوط متقاربة وامتلاك الكرة أكثر وقت ممكن وعدم ترك المساحات للفريق المنافس، كاوازاكي فرونتال جيد ويمتلك لاعبين سريعين وهو ما يتطلب منا التركيز في كل أوقات اللقاء للحد من خطورتهم".وعن تأثير لعب الفريق الياباني 120 دقيقة في لقاء دور الثمانية أمام السد ، قال المدرب الإيطالي: "لا أعتقد أن هذه ستكون ميزة لنا، جميع الفرق متساوية الحظوظ وما يحدد ملامح ذلك العطاء داخل الملعب، لذلك أعتقد أنها ستكون مواجهة صعبة على كلا الفريقين".وعن مستوى النصر في الآونة الأخيرة أشار بيولي: "نعم مستوى الفريق في تصاعد خلال الفترة الأخيرة وهذا مهم جدا لنا ويجب البناء عليه وتعزيزه، نحن مركزون كثيرا في الإعداد للمباريات وفي التدريب الأخير الليلة سنضع اللمسات النهائية للتشكيلة التي سنخوض بها اللقاء".وكان النصر حصل في مرحلة الدوري بدوري أبطال للنخبة على المركز الثالث في منطقة الغرب (غرب آسيا) برصيد 17 نقطة من ثمان مباريات، في حين احتل كاوازاكي فرونتال المركز الثاني في منطقة الشرق برصيد 15 نقطة من سبع مباريات.وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة السبت المقبل، حيث يلعب الفائز من لقاء النصر وكاوازاكي مع الفائز من مواجهة المربع الأخرى بين والأهلي السعوديين، التي تقام في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.يسعى فريق لبلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يواجه كاوازاكي فرونتال الياباني، غدا الأربعاء في جدة، بالدور نصف النهائي للمسابقة.وشدد بيولي مدرب النصر على ضرورة المحافظة على التركيز طوال المباراة، حيث قال: "إنه لشرف كبير لنا أن نتواجد في الدور نصف النهائي من هذه البطولة المهمة على المستوى القاري، سنواجه فريقا مميزا ولدينا المعلومات الكافية عن الإمكانات التي يمتلكها وسنحاول تحقيق الانتصار والانتقال إلى المباراة النهائية".وأضاف المدرب الإيطالي في تصريحاته التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم "يجب علينا اللعب بخطوط متقاربة وامتلاك الكرة أكثر وقت ممكن وعدم ترك المساحات للفريق المنافس، كاوازاكي فرونتال جيد ويمتلك لاعبين سريعين وهو ما يتطلب منا التركيز في كل أوقات اللقاء للحد من خطورتهم".وعن تأثير لعب الفريق الياباني 120 دقيقة في لقاء دور الثمانية أمام السد القطري، قال المدرب الإيطالي: "لا أعتقد أن هذه ستكون ميزة لنا، جميع الفرق متساوية الحظوظ وما يحدد ملامح ذلك العطاء داخل الملعب، لذلك أعتقد أنها ستكون مواجهة صعبة على كلا الفريقين".وعن مستوى النصر في الآونة الأخيرة أشار بيولي: "نعم مستوى الفريق في تصاعد خلال الفترة الأخيرة وهذا مهم جدا لنا ويجب البناء عليه وتعزيزه، نحن مركزون كثيرا في الإعداد للمباريات وفي التدريب الأخير الليلة سنضع اللمسات النهائية للتشكيلة التي سنخوض بها اللقاء".وكان النصر حصل في مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة على المركز الثالث في منطقة الغرب (غرب آسيا) برصيد 17 نقطة من ثمان مباريات، في حين احتل كاوازاكي فرونتال المركز الثاني في منطقة الشرق برصيد 15 نقطة من سبع مباريات.وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة السبت المقبل، حيث يلعب الفائز من لقاء النصر وكاوازاكي مع الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين الهلال والأهلي السعوديين، التي تقام في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.