سان جيرمان يتجاوز آرسنال بنصف نهائي أبطال أوروبا

نجح في إسقاط آرسنال (1-0) بملعب الإمارات، الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو ما يصب في صالحه قبل جولة الإياب في .







الفريق الفرنسي تمكن من مباغتة مضيفه بهدف مبكر في الدقيقة 4 عن طريق ، ليفشل آرسنال في معادلة النتيجة حتى النهاية. وأظهر رغبة واضحة من البداية في الوصول إلى شباك آرسنال، وهو ما حققه مبكرا من تسديدة مباشرة أطلقها من داخل منطقة الجزاء، مسجلا هدف المباراة الوحيد.