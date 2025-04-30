صدامات قوية.. جولة جديدة من دوري نجوم العراق تنطلق غداً

وسيحاول بقيادة مدربه استعادة نغمة الفوز من أجل ضمان البقاء في مربع الكبار وعدم التراجع أكثر في سلم الترتيب، بدوره يأمل الكهرباء بقيادة مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في الآونة الأخيرة عبر خطف ثلاث نقاط جديدة تقرّبه أكثر من مراكز المقدمة.وستفتتح الجولة (31) غداً بلقاء وضيفه دهوك، ويسعى الأول إلى استغلال عامل الأرض لتحقيق الفوز وإنعاش أمل مغادرة مناطق الخطر، أما دهوك فيدرك جيداً أنه بحاجة إلى الفوز ولا شيء آخر سواه إذا ما أراد الاحتفاظ بحظوظه البسيطة في التنافس على حصد لقب الموسم الحالي.ومن المؤمل أن تستكمل مواجهات الجولة بإقامة خمس مباريات بعد غد الجمعة أبرزها لقاء المتصدر الذي سيشد الرحال إلى مدينة زاخو لملاقاة فريقها، وسيستقبل في ملعبه نظيره الطلبة، ويحتضن ملعب المدينة الدولي مواجهة المتحفز والنجف الجريح، ويلاقي في ملعبه وبين أنصاره منافسه أربيل، وسيخوض متذيل الترتيب الحدود اختباراً صعباً مع النفط.وتختتم الجولة يوم السبت المقبل بإقامة ثلاث مباريات، إذ يضيف نفط فريق القاسم، ويحل البصري ضيفاً على ، ويتوجه حامل اللقب الشرطة صوب لملاقاة نوروز.