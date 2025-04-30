قمة دوري الابطال.. برشلونة يستقبل إنتر ميلان المتعثر

جاءت مواجهة برشلونة الشاقة في أسوأ توقيت لإنتر الذي خسر مبارياته الثلاث الأخيرة في مختلف المسابقات دون أن يسجل أي هدف، منذ بلوغه دور الاربعة للمسابقة القارية على حساب العملاق البافاري الالماني (4-3 بمجموع المبارتين).منحت هذه الهزائم الثلاث وخصوصا خسارتان في الدوري مطارده المباشر الصدارة بفارق ثلاث نقاط مع تبقي أربع مراحل، فيما أخرجته الخسارة المدوية أمام جاره (0-3) في إياب نصف النهائي مسابقة الكأس المحلية.ويبدو فريق المدرب سيموني إينزاغي مرهقا ويفتقر إلى الأفكار الهجومية، حيث خسر مباراة الأحد على أرضه أمام روما (0-1) أمام جماهير "جوزيبي مياتسا" المُنهكة والتي كانت مختلفة تماما عن الأجواء الصاخبة التي صاحبت فوزه المُثير على بايرن ميونيخ قبل أسبوعين.وقال إينزاغي الأحد: "كنا نستحق المزيد، وصنعنا فرصا لم ننجح في ترجمتها الى أهداف، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى افتقارنا للدقة". وأضاف "ربما كانت النتيجة الإيجابية ستمنحنا المزيد من الطاقة، لكننا بحاجة إلى استنباط ذلك من داخلنا. علينا أن نعيد شحن طاقاتنا، ذهنيا وبدنيا".وآخر مرة خسر فيها إنتر ثلاث مباريات متتالية دون تسجيل أي هدف، كانت في عام 2012 خلال الفترة المحبطة بقيادة مدربه رانييري.وآخر خسارة لإنتر أمام روما كانت في تشرين الأول/أكتوبر 2022، وبعد ثلاثة أيام من تلك الهزيمة، فاز إنتر على برشلونة 1-0 في طريقه إلى المباراة النهائية في ذلك الموسم في إسطنبول والتي خسرها أمام .وكان برشلونة خصم إنتر في نصف النهائي قبل 15 عاما، عندما كان الأخير بإشراف المدرب وحقق الثلاثية بعدما تفوق على روما بقيادة رانييري وقتها في الدوري، قبل أن يحقق التتويج بلقب المسابقة القارية العريقة.ويخوض النادي الكاتالوني المباراة في غياب هدافه الدولي بسبب الاصابة، لكنه يملك أسلحة هجومية فتاكة بقيادة صانع الألعاب والجناحين لامين جمال والبرازيلي .