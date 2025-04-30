يونس محمود يحسم جدل التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني القادم

وقال محمود في تصريح تابعته ، إن "التفاوض مع لا يزال قائماً، وفي حال فشل المفاوضات معه، سيتم الانتقال إلى مناقشة بقية الأسماء المطروحة، والتي تضم ثلاثة مدربين محترفين وأربعة محليين، بحسب ".واردف أن "الاتحاد حريص على منح المدرب المحلي مساحة للمشاركة، وهذا الوضع الطبيعي خاصة في الأوقات الصعبة، مبيناً أن "المدرب المحلي يجب أن يكون حاضراً حتى لو بنسبة 10% أو 5%، فوجوده ضروري لتطوير إمكانياته الفنية".وتابع، أن" الاتحاد اليوم أصبح في عنق الزجاجة، وهدفنا التعاقد مع مدرب يمتلك الخبرة والممارسة الكافية لقيادة في المرحلة المقبلة وهذا ما سيتم حسمه وإعلانه رسمياً خلال الفترة القصيرة القادمة".