يونس محمود يحسم جدل التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني القادم

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
09:30 AM
الى
10:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
سان جيرمان يتجاوز آرسنال بنصف نهائي أبطال أوروبا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-524531-638816032373535232.jpeg
يونس محمود يحسم جدل التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني القادم
رياضة
2025-04-30 | 05:46
6,969 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
اكد النائب الثاني لرئيس
الاتحاد العراقي لكرة القدم
،
يونس محمود
، ان ثلاثة مدربين محترفين وأربعة محليين على طاولة لجنة المنتخبات لتدريب
المنتخب الوطني
مؤكداً أن الحسم النهائي لهذا الملف سيكون خلال اليومين المقبلين.
وقال محمود في تصريح تابعته
السومرية نيوز
، إن "التفاوض مع
المغربي
حسين عموتة
لا يزال قائماً، وفي حال فشل المفاوضات معه، سيتم الانتقال إلى مناقشة بقية الأسماء المطروحة، والتي تضم ثلاثة مدربين محترفين وأربعة محليين، بحسب
الوكالة الرسمية
".
واردف أن "الاتحاد حريص على منح المدرب المحلي مساحة للمشاركة، وهذا الوضع الطبيعي خاصة في الأوقات الصعبة، مبيناً أن "المدرب المحلي يجب أن يكون حاضراً حتى لو بنسبة 10% أو 5%، فوجوده ضروري لتطوير إمكانياته الفنية".
وتابع، أن" الاتحاد اليوم أصبح في عنق الزجاجة، وهدفنا التعاقد مع مدرب يمتلك الخبرة والممارسة الكافية لقيادة
أسود الرافدين
في المرحلة المقبلة وهذا ما سيتم حسمه وإعلانه رسمياً خلال الفترة القصيرة القادمة".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
هل سمى اتحاد الكرة مدرب المنتخب الوطني الجديد؟
11:35 | 2025-04-05
مدرب برتغالي يقترب من قيادة منتخب العراق وكاساس يؤخر إجراءات التعاقد
04:49 | 2025-04-09
مدرب مانشستر يونايتد يحسم جدل انتقال برونو إلى ريال مدريد
03:58 | 2025-04-01
الكشف عن موعد اختيار مدرب للمنتخب الوطني
12:04 | 2025-04-19
عموتة
العراق
المنتخب الوطني
بغداد
يونس محمود
+A
-A
اخترنا لك
السعودية تدخل على الخط.. كيف انهارت مفاوضات أنشيلوتي مع البرازيل؟
07:00 | 2025-04-30
مدرب باريس يثير القلق بشأن إصابة ديمبيلي.. هل سيشارك في الإياب؟
05:30 | 2025-04-30
قمة دوري الابطال.. برشلونة يستقبل إنتر ميلان المتعثر
03:36 | 2025-04-30
صدامات قوية.. جولة جديدة من دوري نجوم العراق تنطلق غداً
03:20 | 2025-04-30
سان جيرمان يتجاوز آرسنال بنصف نهائي أبطال أوروبا
17:19 | 2025-04-29
الاتحاد الإسباني يكشف مصير ثلاثي الريال المطرود
15:55 | 2025-04-29
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
على رأسها سوريا.. العراق يوقف استقدام العمالة من 5 جنسيات
محليات
22.16%
01:45 | 2025-04-29
على رأسها سوريا.. العراق يوقف استقدام العمالة من 5 جنسيات
01:45 | 2025-04-29
اتحاد الكرة يعلنها رسميا: نتفاوض مع هذا المدرب لقيادة أسود الرافدين
رياضة
19.87%
13:01 | 2025-04-29
اتحاد الكرة يعلنها رسميا: نتفاوض مع هذا المدرب لقيادة أسود الرافدين
13:01 | 2025-04-29
الدولار يتراجع مجدداً في العراق
اقتصاد
17.49%
09:32 | 2025-04-28
الدولار يتراجع مجدداً في العراق
09:32 | 2025-04-28
بعد ارتفاعه مجدداً.. سعر الدولار في بغداد
اقتصاد
16.68%
09:17 | 2025-04-29
بعد ارتفاعه مجدداً.. سعر الدولار في بغداد
09:17 | 2025-04-29
بالصور.. أهالي بغداد على موعد مع تدشين مجسر جديد الليلة
محليات
12.66%
13:06 | 2025-04-28
بالصور.. أهالي بغداد على موعد مع تدشين مجسر جديد الليلة
13:06 | 2025-04-28
السفارة العراقية في سوريا توجه دعوة "مهمة" للعراقيين
محليات
11.15%
08:16 | 2025-04-28
السفارة العراقية في سوريا توجه دعوة "مهمة" للعراقيين
08:16 | 2025-04-28
المزيد
استطلاعات
بعد تسلمه دعوة رسمية.. هل تهبط طائرة الشرع في بغداد؟
نعم، تهبط بسلام
نعم، تهبط بسلام
لن يحضر
لن يحضر
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
مصرع عراقي وإصابة 5 صينيين بحادث مروري مروع شرقي الديوانية (فيديو)
06:43 | 2025-04-30
فرق الدفاع المدني تتوجه لمكافحة حريق اندلع داخل كلية في بغداد (فيديو)
02:21 | 2025-04-30
مشاجرة أمام مستشفى في البصرة
15:27 | 2025-04-29
الغبار يغطي شوارع محافظة البصرة (فيديو)
14:22 | 2025-04-29
رئيس هيئة الحج يدعو الحجاج الى الالتزام بالقوانين
13:21 | 2025-04-29
"العاصفة الترابية" تُسقط النخيل في الكوت (فيديو)
13:02 | 2025-04-29
بعد زيارتها المثنى.. العاصفة الترابية تصل النجف وتغزو ذي قار (صور وفيديو)
11:17 | 2025-04-29
وصل السماوة.. "ضيف ثقيل" يحل على العراقيين (فيديو)
09:30 | 2025-04-29
مناسيب دجلة في مستويات متدنية... ماذا ينتظر المواطنون في الصيف؟
07:12 | 2025-04-29
بلدية البصرة تفرض اسعارا عالية لتمليك المتجاوزين على اراضي الدولة... والمواطنون يناشدون!
06:42 | 2025-04-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.