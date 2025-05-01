رافينيا يحطم رقماً قياسياً لميسي ويقترب من التعادل مع رونالدو

ورغم عدم تسجيله لأي هدف في اللقاء الذي أقيم أمس الأربعاء في برشلونة، إلا أن سجل حضورا مؤثرا بإسهامه في صناعة الهدف الثاني لفريقه الذي أحرزه .وبحسب شبكة "Bleacher "، فقد بات رافينيا أكثر لاعب في تاريخ برشلونة يساهم في الأهداف خلال موسم واحد من دوري أبطال أوروبا، حيث وصل إلى 20 مساهمة تهديفية (12 هدفا و8 تمريرات حاسمة)، متجاوزا الرقم السابق الذي كان مسجلا باسم ، عندما ساهم في 19 هدفا (14 هدفا و5 تمريرات) في موسم 2011-2012.من جانبها، لفتت شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم، إلى أن رافينيا بات ثاني أكثر لاعب يساهم في الأهداف في موسم واحد بدوري الأبطال في العقد الأخير، بعد ، الذي حقق 21 مساهمة (16 هدفا و5 تمريرات) في موسم 2013-2014 مع .وهذا يعني أن رافينيا يحتاج فقط إلى مساهمة واحدة جديدة في مباراة الإياب ضد إنتر أو النهائي (في حال تأهل برشلونة) لكي يعادل رقم الأسطورة .