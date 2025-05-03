6 غيابات.. قائمة برشلونة المستدعاة لمواجهة بلد الوليد الليلة

وشهدت قائمة لمباراة اليوم، عدة غيابات مؤثرة، على رأسها الهدافوأوضح برشلونة في بيان طبي أن بابلو توري سيغيب عن قائمة الفريق بمباراة اليوم، بسبب شعوره بآلام في ركبته اليسرى.تير شتيجن - باو كوبارسي - رونالد أراوخو - - جافي - فيران - - - رافينيا - إيناكي بينيا - أندرياس كريستنسن - فيرمين - باو - - أولمو - - إريك جارسيا - تشيزني - هيكتور فورت - نوح دارفيتش - - لاندري - داني.