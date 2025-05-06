ترشيح 6 أسماء للفوز بجائزة الكرة الذهبية

رشح البرازيلي ، نجم برشلونة، 6 أسماء للفوز بجائزة بعد تألقهم هذا الموسم.

ويعد من بين اللاعبين المرشحين للكرة الذهبية هذا الموسم، بفضل أدائه اللافت مع في جميع المسابقات إذ تخطى 50 مساهمة تهديفية (تسجيل/صناعة).

وسئل رافينيا في مقابلة صحفية نشرتها صحيفة " " عن اللاعبين الذين يقدمون موسما رائعا ويرشحهم للكرة الذهبية.



وأجاب: " ، ، . قد تكون أرقام (جونيور) أقل من الموسم الماضي، لكنه بالنسبة لي دائما ما يكون حاضرا".



وأضاف: " ورودريجو أيضا. هما لاعبان لم يتم تقديرهما بشكل كاف، ومن الممكن ضمهما للجوائز أو على الأقل أخذهما في الاعتبار".



ويستعد برشلونة لمواجهة إنتر ، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب جيوزيبي مياتزا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



ويعتلي برشلونة صدارة ترتيب ، برصيد 79 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الوصيف.