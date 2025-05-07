أسماء ومهام الطاقم المساعد للمدرب الأسترالي "غراهام أرنولد"

ويستعد إلى إناطة المهمة للمدرب من أجل قيادة في مباراتي والأردن، في الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات المونديالية في الخامس والعاشر من شهر يونيو/ حزيران المقبل.والجدير بالذكر أن أرنولد قاد المنتخب الأسترالي في 56 مباراة رسمية، حقق خلالها 36 انتصارًا، وتعادل في 7، وخسر 13 مباراة. كما تولى تدريب منتخب الأولمبي في 12 مباراة، فاز في 6 منها، وتعادل في 3، وخسر 3 مباريات أيضًا.المدرب الهولندي البالغ من العمر (61) عاماً يُعدّ الذراع اليمنى لأرنولد منذ عام (2018) ويمتلك خبرة طويلة، أبرزها عمله مع تحت إشراف السير أليكس فيرغسون (2007 – 2013)، حيث كان مسؤولاً عن تطوير الأداء الهجومي ومهارات اللاعبين الفردية.عمل بشكل مباشر مع نجوم كبار مثل ، واين روني، داني ويلبيك، وناني، وأسهم في صقل مهارات نجوم أستراليا الحاليين أمثال ماثيو ليكي، أوير مابيل، وغارانغ كوال كما تشمل مهامه تطوير المواجهات الفردية الهجومية (1 ضد 1)، تحويل الاستحواذ إلى فرص تهديفية، التحرك بدون كرة، وتدريب الفريق على سيناريوهات تحاكي المباراة والظروف المعقدة فيها على غرار التقدم أو التأخر في النتيجة واللعب بنقص عددي، المشاركة في تحليل المباريات المصيرية المعقدة. وتحليل المواجهات المصيرية.المدافع الدولي الأسترالي السابق، الذي خاض أكثر من (80) مباراة دولية، يتميّز بفهم تكتيكي رفيع خصوصاً في التحولات الدفاعية والهجومية، سيتولى مسؤوليات تنظيم خطوط اللعب، قيادة الحصص التدريبية اليومية، متابعة أداء اللاعبين، وتقديم تقارير تحليلية فردية عنهم.خبير في تدريب الحراس، وسبق له العمل مع أرنولد في المنتخب الأسترالي. وتتمثل مهامه في إعداد برامج تدريبية متخصصة، تحليل أداء الحراس، إعدادهم ذهنياً وتكتيكياً للمباريات، وتقديم تقارير عن حراس المنافسين وتوقعاتهم.متخصص في اللياقة البدنية والأداء البدني، ويتولى الإشراف على الجاهزية البدنية للاعبين، وتحليل الأداء الرياضي ووضع الاستراتيجيات الفنية والتكتيكية، تشمل مهامه تطوير الخطط لتحسين اللياقة الهوائية والعضلية، مراقبة الأحمال التدريبية باستخدام تقنيات حديثة مثل (GPS) وتحليل البيانات، والتنسيق مع الطاقم الطبي لضمان التعافي من الإصابات والإجهاد وتقييم الحالة البدنية لكل لاعب قبل وبعد المباريات.متخصص في تحليل الأداء الفني والتكتيكي من خلال الفيديو والإحصائيات. وسيعمل على تحليل أداء منتخب ومنافسه، إعداد تقارير فنية شاملة، وتقديم الدعم الفني لأرنولد في اتخاذ القرارات بناءً على التحليل الدقيق.صحفي ومحلل أسترالي ذو خبرة واسعة في الإعلام الرياضي وتحليل المباريات. وسيكون مسؤولاً عن تقديم المشورة في التعامل مع وسائل الإعلام، رسم صورة احترافية للمنتخب، تزويد المدرب بمعلومات عن البيئة العراقية والاجتماعية، والمساعدة في إعداد التصريحات الصحفية، مما يخفف الضغط الإعلامي على الجهاز الفني.