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أسماء ومهام الطاقم المساعد للمدرب الأسترالي "غراهام أرنولد"

رياضة

2025-05-07 | 03:58
أسماء ومهام الطاقم المساعد للمدرب الأسترالي &quot;غراهام أرنولد&quot;
المصدر:
الصباح
1,919 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يعتزم المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، القريب من قيادة المنتخب الوطني لكرة القدم، الاستعانة بطاقمه الفني الذي رافقه على مدى سبع سنوات خلال تجاربه مع المنتخب الأسترالي.

ويستعد الاتحاد العراقي إلى إناطة المهمة للمدرب الأسترالي من أجل قيادة أسود الرافدين في مباراتي كوريا الجنوبية والأردن، في الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات المونديالية في الخامس والعاشر من شهر يونيو/ حزيران المقبل.

والجدير بالذكر أن أرنولد قاد المنتخب الأسترالي في 56 مباراة رسمية، حقق خلالها 36 انتصارًا، وتعادل في 7، وخسر 13 مباراة. كما تولى تدريب منتخب أستراليا الأولمبي في 12 مباراة، فاز في 6 منها، وتعادل في 3، وخسر 3 مباريات أيضًا.

ووفق المعلومات، فإنَّ أرنولد بصدد جلب فريق متكامل من المستشارين والمحللين الفنيين بهدف إنجاح مهمته الجديدة مع "أسود الرافدين"، في انتظار إكمال موافقات جميع أفراد الطاقم خلال الأيام المقبلة ومناقشة أسماء أخرى لم تُعط حتى الآن موافقتها، وفي ما يلي نبذة عن أبرز الأسماء المرشحة والمتوقع أن تكون ضمن الطاقم الفني الجديد وأدوارهم المرتقبة:

1. رينيه مولينستين- المدرب المساعد الأول
المدرب الهولندي البالغ من العمر (61) عاماً يُعدّ الذراع اليمنى لأرنولد منذ عام (2018) ويمتلك خبرة طويلة، أبرزها عمله مع مانشستر يونايتد تحت إشراف السير أليكس فيرغسون (2007 – 2013)، حيث كان مسؤولاً عن تطوير الأداء الهجومي ومهارات اللاعبين الفردية.

عمل بشكل مباشر مع نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو، واين روني، داني ويلبيك، وناني، وأسهم في صقل مهارات نجوم أستراليا الحاليين أمثال ماثيو ليكي، أوير مابيل، وغارانغ كوال كما تشمل مهامه تطوير المواجهات الفردية الهجومية (1 ضد 1)، تحويل الاستحواذ إلى فرص تهديفية، التحرك بدون كرة، وتدريب الفريق على سيناريوهات تحاكي المباراة والظروف المعقدة فيها على غرار التقدم أو التأخر في النتيجة واللعب بنقص عددي، المشاركة في تحليل المباريات المصيرية المعقدة. وتحليل المواجهات المصيرية.

2. لوك ويلكشير- المدرب المساعد الثاني
المدافع الدولي الأسترالي السابق، الذي خاض أكثر من (80) مباراة دولية، يتميّز بفهم تكتيكي رفيع خصوصاً في التحولات الدفاعية والهجومية، سيتولى مسؤوليات تنظيم خطوط اللعب، قيادة الحصص التدريبية اليومية، متابعة أداء اللاعبين، وتقديم تقارير تحليلية فردية عنهم.

3. جون كراولي- مدرب حراس المرمى
خبير في تدريب الحراس، وسبق له العمل مع أرنولد في المنتخب الأسترالي. وتتمثل مهامه في إعداد برامج تدريبية متخصصة، تحليل أداء الحراس، إعدادهم ذهنياً وتكتيكياً للمباريات، وتقديم تقارير عن حراس المنافسين وتوقعاتهم.

4. فابيان إيرمان- رئيس قسم العلوم الرياضية
متخصص في اللياقة البدنية والأداء البدني، ويتولى الإشراف على الجاهزية البدنية للاعبين، وتحليل الأداء الرياضي ووضع الاستراتيجيات الفنية والتكتيكية، تشمل مهامه تطوير الخطط لتحسين اللياقة الهوائية والعضلية، مراقبة الأحمال التدريبية باستخدام تقنيات حديثة مثل (GPS) وتحليل البيانات، والتنسيق مع الطاقم الطبي لضمان التعافي من الإصابات والإجهاد وتقييم الحالة البدنية لكل لاعب قبل وبعد المباريات.

5. آدم باربيرا- محلل الأداء
متخصص في تحليل الأداء الفني والتكتيكي من خلال الفيديو والإحصائيات. وسيعمل على تحليل أداء منتخب العراق ومنافسه، إعداد تقارير فنية شاملة، وتقديم الدعم الفني لأرنولد في اتخاذ القرارات بناءً على التحليل الدقيق.

6. مايكل زابوني- المستشار الفني والإعلامي
صحفي ومحلل أسترالي ذو خبرة واسعة في الإعلام الرياضي وتحليل المباريات. وسيكون مسؤولاً عن تقديم المشورة في التعامل مع وسائل الإعلام، رسم صورة احترافية للمنتخب، تزويد المدرب بمعلومات عن البيئة العراقية والاجتماعية، والمساعدة في إعداد التصريحات الصحفية، مما يخفف الضغط الإعلامي على الجهاز الفني.
 
ومن المقرر أن يواجه المنتخب العراقي منتخبي كوريا الجنوبية والأردن في البصرة وعمان يومي 5 و10 يونيو/ حزيران المقبل، في إطار مباريات الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات المونديالية.

ويحتل المنتخب العراقي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2026، برصيد 12 نقطة وهو مركز لا يؤهل إلى المونديال بصورة مباشرة، ويفرض على العراق لعب الملحق الآسيوي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
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أسماء ومهام

الطاقم المساعد للمدرب الأسترالي "غراهام أرنولد"

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