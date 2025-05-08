الصراع على الصدارة.. 4 مباريات "منتظرة" في دوري نجوم العراق اليوم

ويتساوى الفريقان بعدد النقاط ولكل منهما (65) نقطة مع أفضلية للزوراء بفارق المواجهات المباشرة، علماً أنَّ الشرطة يمتلك مباراة مؤجلة أمام ستقام لاحقاً.من جانبه يبحث عن استعادة نغمة الفوز بعد التعادل الأخير بمواجهة ، من أجل البقاء في الصدارة، وفي المقابل يتطلع أن لا يكون لقمة سائغة للنوارس، مدفوعاً بعروضه الجيدة وطموح الاستمرار في ، ولم يتعرض الفريق البرتقالي للخسارة في المباريات التسع الأخيرة، وأبرز نتائجه بالموسم الحالي كانت الفوز على إياباً والتعادل أمامه ذهاباً، كما نجح في فرض التعادل على الطلبة والزوراء، قبل أن يجتاز زاخو بالمحطة (30)، جامعاً (28) نقطة، في المركز السابع عشر.بدوره يأمل الشرطة تحقيق فوزه الثالث على التوالي بعدما عاد من الشمال بـ(6) نقاط ثمينة عقب تفوقه على ونوروز، وهو يتسلح بجماهيره وعناصره المميزة لتخطي عقبة الكناري.ويعد الأخضر الأكثر تسجيلاً للأهداف في المسابقة برصيد (54) هدفاً، كما يتربع على قائمة الأقوى دفاعاً، إذ لم يتلقّ خلال المباريات الـ(30) التي خاضها حتى الآن سوى (17) هدفاً.من جهته يحل الجوية ضيفاً على في رحلة تبدو صعبة على ، الذي يعاني من تذبذب النتائج في الآونة الأخيرة.ويلعب اليوم أيضاً أمام ، في مواجهة ستكون مليئة بالإثارة والندية، لا سيما أنَّ كلا الفريقين بحاجة ماسة للنقاط، مما يجعل اللقاء مهماً.