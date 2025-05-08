تحديد موعد وملعب مباراة عمان وفلسطين بتصفيات المونديال

وقرر الاتحاد أن تقام المباراة يوم الثلاثاء 10 يونيو/حزيران المقبل في تمام الساعة 22:15 بتوقيت مسقط، على الملك الثاني في العاصمة الأردنية .ويأتي هذا اللقاء في إطار منافسات التي تضم أيضًا منتخبات ، ، ، والكويت.يُذكر أن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 تمنح 8 مقاعد مباشرة للقارة، مع مقعد إضافي عبر الملحق، ويأمل المنتخب في استغلال الجولات المتبقية للاقتراب من حلم التأهل للمونديال لأول مرة في تاريخه.