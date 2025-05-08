مفاجأة حول حكم الـ(VAR) في مباراة إنتر ميلان وبرشلونة

وأثار (49 عاما) الجدل أثناء عمله حكما في غرفة تقنية الفيديو (VAR) خلال مباراة فريق إنتر وضيفه برشلونة الإسباني (4-3) يوم الثلاثاء الماضي، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.فقد تعرض طاقم التحكيم لانتقادات واسعة بعد احتساب هدف التعادل لصالح إنتر في الوقت القاتل في الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا من الضائع، رغم الشكوك حول وجود خطأ ارتكبه المدافع الهولندي أثناء استخلاص الكرة من الإسباني لاعب برشلونة.ولم يستدع بول فان بوكيل حكم تقنية الفيديو حكم الساحة الدولي البولندي شيمون مارتسيناك لمراجعة لعبة الهدف الثالث مثلما فعل في لقطة احتساب ركلة جزاء للأرجنتيني قائد فريق إنتر ميلان أو لقطة إلغاء ركلة جزاء لصالح برشلونة بعد سقوط الإسباني لامين جمال إثر التحام مع الأرمني غينريخ ميختاريان.وأثار "يويفا" حفيظة بعض الخبراء باختيار بول فان بوكيل ضمن طاقم تحكيم مباراة وضيفه الإسباني مساء اليوم الخميس، في لكرة القدم، رغم الجدل أثناء عمله كحكم الفيديو (VAR) في مباراة إنتر وبرشلونة، وهو ما يبدو كمكافأة له في خطوة أثارت استغراب الكثيرين وخاصة الجماهير .