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3 أندية عملاقة على الخط.. برشلونة يرحب برحيل المدافغ أراوخو

رياضة

2025-05-09 | 04:35
3 أندية عملاقة على الخط.. برشلونة يرحب برحيل المدافغ أراوخو
606 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا لا تمانع رحيل المدافع الأوروغواياني رونالد أراوخو في ظل رغبة عدة أندية عالمية في ضمه خلال الصيف المقبل.

ويأتي الترحيب الكبير من إدارة نادي برشلونة برحيل أراوخو بعد أداء الأوروغواياني الباهت خلال مباراة الفريق أمام نادي إنتر ميلان في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخرج النادي الكتالوني من الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال أمام نظيره إنتر ميلان، بعد الخسارة بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة على ملعب "جوزيبي مياتزا" بمواحهة الإياب، ليخسر 7-6 في مجموع المباراتين.

وشارك المدافع الأوروغواياني في المواجهة أمام "النيراتزوري" بديلًا من الدقيقة 76، وتسبب أراوخو في هدف الإنتر الثالث الذي سجله اللاعب فرانشيسكو أتشيربي مدافع الإنتر.

3 أندية كبيرة تراقب وضع أراوخو مع برشلونة
رغم تجديد عقد رونالد أراوخو حتى يونيو 2031، إلا أن أداءه السيئ أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا قد أدى إلى تغيير موقف مجلس الإدارة التي وضعت مبلغ 50 مليون يورو لمن يريد ضم اللاعب.

ووفقا لشبكة "fichajes" الإسبانية، فإن كل من بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي بالإضافة لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد وضعوا أنفسهم بالفعل كأبرز الأطراف المهتمة بالتعاقد مع قلب الدفاع الأوروغواياني.

ويأتي تغيير موقف إدارة النادي الكتالوني باللاعب بعد الفشل الذريع أمام إنتر، حيث لم يكن أداؤه هذا الموسم على قدر التوقعات، ورغم أهميته في غرفة الملابس، يعتقد النادي أن بيعه قد يكون فرصة إستراتيجية لتخفيف الضغوط المالية.

في إنجلترا يظهر مانشستر يونايتد تصميماً أكبر، ويبدو أن اهتمامه قوي بهذه الصفقة، وهي ليست المرة الأولى التي يبدي فيها النادي الإنجليزي رغبته في ضم أراوخو، فالإدارة الإنجليزية على استعداد لتقديم عرض قوي للمدافع، الذي يُنظر إليه على أنه قائد مثالي لتعزيز الدفاع غير المتكافئ.

ومن جهة أخرى، يواصل ناديا يوفنتوس وبايرن ميونخ مراقبة وضع الأوروغواياني مع ناديه برشلونة، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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3 أندية عملاقة على الخط

برشلونة يرحب برحيل المدافغ أراوخو

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