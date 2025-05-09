3 أندية عملاقة على الخط.. برشلونة يرحب برحيل المدافغ أراوخو

ويأتي الترحيب الكبير من إدارة برحيل أراوخو بعد أداء الأوروغواياني الباهت خلال مباراة الفريق أمام نادي إنتر في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وخرج من الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال أمام نظيره إنتر ميلان، بعد الخسارة بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة على ملعب "جوزيبي مياتزا" بمواحهة الإياب، ليخسر 7-6 في مجموع المباراتين.وشارك المدافع الأوروغواياني في المواجهة أمام "النيراتزوري" بديلًا من الدقيقة 76، وتسبب أراوخو في هدف الإنتر الثالث الذي سجله اللاعب فرانشيسكو أتشيربي مدافع الإنتر.رغم تجديد عقد رونالد أراوخو حتى يونيو 2031، إلا أن أداءه السيئ أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا قد أدى إلى تغيير موقف التي وضعت مبلغ 50 مليون يورو لمن يريد ضم اللاعب.ووفقا لشبكة "fichajes" ، فإن كل من الألماني ويوفنتوس الإيطالي بالإضافة لنادي الإنجليزي، قد وضعوا أنفسهم بالفعل كأبرز الأطراف المهتمة بالتعاقد مع قلب الدفاع الأوروغواياني.ويأتي تغيير موقف الكتالوني باللاعب بعد الفشل الذريع أمام إنتر، حيث لم يكن أداؤه هذا الموسم على قدر التوقعات، ورغم أهميته في غرفة الملابس، يعتقد النادي أن بيعه قد يكون فرصة إستراتيجية لتخفيف الضغوط المالية.في إنجلترا يظهر تصميماً أكبر، ويبدو أن اهتمامه قوي بهذه الصفقة، وهي ليست المرة الأولى التي يبدي فيها النادي الإنجليزي رغبته في ضم أراوخو، فالإدارة على استعداد لتقديم عرض قوي للمدافع، الذي يُنظر إليه على أنه قائد مثالي لتعزيز الدفاع غير المتكافئ.ومن جهة أخرى، يواصل ناديا وبايرن مراقبة وضع الأوروغواياني مع برشلونة، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.