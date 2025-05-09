انريكي: باريس أكثر من يستحق دوري ابطال أوروبا

يأتي ذلك بعد تأهل النادي الفرنسي إلى نهائي المسابقة، حيث سيواجه إنتر بميونيخ في 31 مايو.تحدث خلال مؤتمر صحافي، عشية مواجهة مونبلييه متذيّل الترتيب السبت، في الجولة الثالثة والثلاثين من .المدرب الإسباني تحدث عن "خطة مُحددة"، مضيفاً: "علينا أن نُوازن بين وقت اللعب لنصل في أفضل وضع بدني قبل المباراتين النهائيتين المتبقيتين".واعتبر أن "كل لاعب يحتاج إلى خطة مُحددة"، مشدداً على "أهمية التعافي، كي يعود جميع اللاعبين في كامل لياقتهم البدنية".