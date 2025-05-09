انريكي: باريس أكثر من يستحق دوري ابطال أوروبا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
02:00 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"كلاسيكو الأحد".. ريال مدريد أمام فرصة أخيرة لإنقاذ موسمه
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-525660-638823993589340330.jpg
انريكي: باريس أكثر من يستحق دوري ابطال أوروبا
رياضة
2025-05-09 | 10:55
201 شوهد
أشاد
لويس إنريكي
مدرب
باريس سان جيرمان
، بنضج الظهير الأيمن
المغربي
أشرف حكيمي
، معتبراً أن فريقه أكثر مَن يستحق لقب دوري أبطال أوروبا.
يأتي ذلك بعد تأهل النادي الفرنسي إلى نهائي المسابقة، حيث سيواجه إنتر
ميلان
بميونيخ في 31 مايو.
لويس إنريكي
تحدث خلال مؤتمر صحافي، عشية مواجهة مونبلييه متذيّل الترتيب السبت، في الجولة الثالثة والثلاثين من
الدوري الفرنسي
.
المدرب الإسباني تحدث عن "خطة مُحددة"، مضيفاً: "علينا أن نُوازن بين وقت اللعب لنصل في أفضل وضع بدني قبل المباراتين النهائيتين المتبقيتين".
واعتبر أن "كل لاعب يحتاج إلى خطة مُحددة"، مشدداً على "أهمية التعافي، كي يعود جميع اللاعبين في كامل لياقتهم البدنية".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
إنريكي يرجح هذا الفريق لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا
06:02 | 2025-03-11
أول تعليق من سيميوني على مواجهة الريال في دوري أبطال أوروبا
08:17 | 2025-02-21
فاينورد يفجر أول مفاجأة ويقصي ميلان من دوري أبطال أوروبا
17:01 | 2025-02-18
إنريكي: ديمبيلي سيلعب نصف نهائي دوري الأبطال
09:42 | 2025-05-06
باريس
انريكي
+A
-A
اخترنا لك
أرنولد يصل إلى بغداد لتولي تدريب المنتخب الوطني
11:38 | 2025-05-09
مدرب ليفربول يشعر بـ"خيبة أمل كبيرة"
10:16 | 2025-05-09
كلاسيكو الأرض.. التفاصيل الكاملة لقمة الأحد بين برشلونة ومدريد
09:10 | 2025-05-09
ألونسو يودع باير ليفركوزن ويتقرب من "الملكي"
08:30 | 2025-05-09
تأكيد موثوق: ألونسو يقترب من تدريب ريال مدريد
07:37 | 2025-05-09
خبر سار لجماهير ريال مدريد
07:10 | 2025-05-09
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مفاجأة حول حكم الـ(VAR) في مباراة إنتر ميلان وبرشلونة
رياضة
42.88%
11:27 | 2025-05-08
مفاجأة حول حكم الـ(VAR) في مباراة إنتر ميلان وبرشلونة
11:27 | 2025-05-08
8 أسباب محتملة وراء انخفاض الدولار في العراق.. ما علاقة سوريا؟
اقتصاد
18.54%
01:21 | 2025-05-08
8 أسباب محتملة وراء انخفاض الدولار في العراق.. ما علاقة سوريا؟
01:21 | 2025-05-08
أسد يفترس صاحبه في الكوفة (فيديو)
محليات
14.02%
05:39 | 2025-05-08
أسد يفترس صاحبه في الكوفة (فيديو)
05:39 | 2025-05-08
وثيقة للمالية.. الموظف يحال للتقاعد عند سن الـ60 عاما
محليات
10.16%
04:08 | 2025-05-09
وثيقة للمالية.. الموظف يحال للتقاعد عند سن الـ60 عاما
04:08 | 2025-05-09
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
8.16%
03:29 | 2025-05-08
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:29 | 2025-05-08
شاكيرا كشفت عن حمل ريهانا بالخطأ
فن وثقافة
6.24%
13:49 | 2025-05-07
شاكيرا كشفت عن حمل ريهانا بالخطأ
13:49 | 2025-05-07
المزيد
استطلاعات
بعد تسلمه دعوة رسمية.. هل تهبط طائرة الشرع في بغداد؟
نعم، تهبط بسلام
نعم، تهبط بسلام
لن يحضر
لن يحضر
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
صورة وفيديو.. ترامب "يتغزل" بميلانيا ويقبلها
06:53 | 2025-05-09
حريق كبير في أربيل (فيديو)
06:33 | 2025-05-09
إليك آلية التقديم على قروض شراء منظومات الطاقة الشمسية في العراق
04:47 | 2025-05-09
بالفيديو.. باكستان تأسر طيارا هنديا
03:28 | 2025-05-09
الشيخ المسعودي: نتمنى أن يكون الحاج سفيرا بما يليق باسم العراق
14:09 | 2025-05-08
المستلزمات متوفرة والإجراءات مبسطة.. الحجاج يشيدون بالخدمات المقدمة من هيئة الحج والعمرة
08:56 | 2025-05-08
وزير الداخلية يتابع شخصياً إجراءات تأمين استقبال وفود القمة العربية (فيديو)
06:04 | 2025-05-08
أسد يفترس صاحبه في الكوفة (فيديو)
05:39 | 2025-05-08
إسرائيل تنفذ سلسلة غارات عنيفة على الجنوب اللبناني
04:50 | 2025-05-08
حريق في سوق هرج وسط الناصرية
04:04 | 2025-05-08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.