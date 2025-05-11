بنزيما يخطط للرحيل عن الاتحاد السعودي وقد ينتقل الى الدوري الأمريكي

وانتقل النجم الفرنسي إلى نادي الاتحاد في صيف 2023 قادمًا من الإسباني بعقد يمتد حتى عام 2026، في صفقة وصفها الكثيرون بأنها من الأضخم والأميز بعد انتقال إلى نادي .ومنذ انتقاله إلى الاتحاد، حقق خريج أكاديمية نادي ليون الفرنسي، موسمًا رائعًا واستثنائيًا، حيث شارك في 30 مباراة في كافة المسابقات، وسجل 21 هدفًا، إضافة إلى تقديم 9 تمريرات حاسمة لزملائه.كما يسعى نجم "الميرينغي" السابق هذا الموسم إلى قيادة ناديه الاتحاد للفوز بلقب مسابقة ، حيث يتصدر الفريق حاليًا جدول الترتيب برصيد 71 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه، ، مع بقاء 4 جولات فقط على نهاية المسابقة. ويسعى لاستكمال هذا الموسم الناجح من خلال قيادة "النمور" إلى الفوز باللقب بعد غياب طويل.في تطور مفاجئ، أصبح اللاعب قريبًا من اتخاذ خطوة جديدة في مسيرته بعيدًا عن الشرق الأوسط وأوروبا. ووفقًا لصحيفة " بوست" الأمريكية، بدأ اللاعب الفرنسي في اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتقال إلى وجهة مستقبلية جديدة في ، حيث يخطط للانتقال هناك قبل انطلاق 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.وأشارت الصحيفة إلى أن كريم استأجر محامي الهجرة الشهير وايلدز في نيويورك، لتسهيل حصوله على تأشيرة رياضية "P-1" التي سبق أن حصل عليها مواطنه أوليفييه جيرو للعب في صفوف نادي لوس أنجلوس الأمريكي.ووفقًا لتصريحات وايلدز، يعد النجم الفرنسي من أعظم المهاجمين في تاريخ كرة القدم، مشيرًا إلى أن انتقاله إلى الدوري الأمريكي سيمنح هذه المسابقة قيمة فنية وتسويقية عالية.رغم هذه الأنباء، لم يصدر أي تعليق رسمي من كريم بنزيما أو نادي الاتحاد حول ما تردد عن رحيله. ورغم هذه التطورات، يُتوقع أن تعمل إدارة الاتحاد بكل قوتها للحفاظ على النجم الفرنسي داخل صفوف الفريق.