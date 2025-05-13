برشلونة مهدد بعقوبات بعد أحداث الكلاسيكو

وحقق برشلونة فوزا مثيرا على ، يوم الأحد الماضي، بنتيجة 4-3، على ملعب الأولمبي، في الجولة 35 لليجا.وبحسب صحيفة "ماركا" ، فقد قدمت رابطة الليجا شكوى رسمية للاتحاد الإسباني لإدانة برشلونة، في ظل جهودها لمحاربة الهتافات العدائية.وأضافت الصحيفة أن رابطة الليجا رصدت 7 هتافات عدائية صادرة من جماهير برشلونة، وتحديدا من الشمالي، ووصفتها بأنها هتافات "جماعية ومنسقة"، ما يهدد بالعقوبات.وأشارت الصحيفة إلى أن هناك 7 هتافات عدائية خرجت من جماهير برشلونة تجاه جماهير ، كانت أغلبها ألفاظ خارجة ضد مدريد، بجانب هتاف ضد أسينسيو مدافع المرينجي.