المنتخب العراقي يتلقى ضربة جديدة قبل لقاء كوريا الجنوبية

ومن المقرر أن يواجه منتخب "أسود الرافدين
" نظيره منتخب "الشمشون الكوري" في البصرة
، في العاشر من يونيو/ حزيران المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المونديالية.
وسيفقد منتخب العراق
خدمات مهاجمه علي يوسف
، بعد تعرضه للإصابة في مباراة فريقه الزوراء
أمام الطلبة، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري نجوم العراق
، حيث أصيب على مستوى الركبة، ما استدعى إجراء عملية جراحية عاجلة.
وأكد الكادر الطبي لفريق الزوراء العراقي، بعد الإصابة، حاجة المهاجم إلى عملية جراحية في الركبة، وتم التنسيق لسفر اللاعب إلى العاصمة القطرية الدوحة
، حيث أجرى يوسف عملية جراحية ناجحة في الركبة في مستشفى "سبيتار".
وأكد الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة نجاح العملية، مشيرًا إلى أن اللاعب سيبدأ برنامج التأهيل فور خروجه من المستشفى خلال الفترة القليلة المقبلة، إلا أن عودته إلى الملاعب لن تكون قريبة، وقد تستغرق نحو 6 أشهر، ما يعني نهاية موسمه مع الزوراء، وغيابه عن المنتخب العراقي في التصفيات.
نجم الزوراء خارج حسابات مدرب منتخب العراق
وبعد هذه الإصابة والعملية الجراحية، أصبح علي يوسف خارج حسابات مدرب العراق، الأسترالي
غراهام أرنولد، ليتلقى العراق ثاني ضربة قبل لقاء كوريا الجنوبية
، إذ سيغيب أيضًا المهاجم أيمن حسين
بسبب الإيقاف لتلقيه بطاقتين صفراوين.
وأصبح علي يوسف (29 عامًا) أحد اللاعبين المهمين في المنتخب العراقي في الآونة الأخيرة تحت قيادة المدرب الإسباني خيسوس كاساس
، حيث تم استدعاؤه في بطولة كأس الخليج
"خليجي 26" في الكويت
، وأخيرًا في تصفيات المونديال.
وخلال هذا الموسم، لعب علي يوسف 21 مباراة مع فريقه الزوراء في دوري نجوم العراق، سجل خلالها 6 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، لكنه غاب عن آخر 8 مباريات لفريقه في البطولة، وسيستمر غيابه حتى نهاية الموسم الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن فريق الزوراء ينافس على لقب دوري نجوم العراق هذا الموسم، حيث يحتل المركز الأول برصيد 71 نقطة بعد مرور 33 جولة من المسابقة، متساويًا في النقاط مع فريق الشرطة، الذي يمتلك مباراة مؤجلة.