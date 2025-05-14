المنتخب العراقي يتلقى ضربة جديدة قبل لقاء كوريا الجنوبية

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تلقى المنتخب العراقي لكرة القدم ضربة جديدة قبل لقاء ، ضمن مباريات التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى 2026 في وكندا والمكسيك.





وسيفقد منتخب خدمات مهاجمه ، بعد تعرضه للإصابة في مباراة فريقه أمام الطلبة، ضمن منافسات الجولة 25 من ، حيث أصيب على مستوى الركبة، ما استدعى إجراء عملية جراحية عاجلة.



وأكد الكادر الطبي لفريق الزوراء العراقي، بعد الإصابة، حاجة المهاجم إلى عملية جراحية في الركبة، وتم التنسيق لسفر اللاعب إلى العاصمة القطرية ، حيث أجرى يوسف عملية جراحية ناجحة في الركبة في مستشفى "سبيتار".



وأكد الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة نجاح العملية، مشيرًا إلى أن اللاعب سيبدأ برنامج التأهيل فور خروجه من المستشفى خلال الفترة القليلة المقبلة، إلا أن عودته إلى الملاعب لن تكون قريبة، وقد تستغرق نحو 6 أشهر، ما يعني نهاية موسمه مع الزوراء، وغيابه عن المنتخب العراقي في التصفيات.



نجم الزوراء خارج حسابات مدرب منتخب العراق

وبعد هذه الإصابة والعملية الجراحية، أصبح علي يوسف خارج حسابات مدرب العراق، غراهام أرنولد، ليتلقى العراق ثاني ضربة قبل لقاء ، إذ سيغيب أيضًا المهاجم بسبب الإيقاف لتلقيه بطاقتين صفراوين. ومن المقرر أن يواجه منتخب " " نظيره منتخب "الشمشون الكوري" في ، في العاشر من يونيو/ حزيران المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المونديالية.وسيفقد منتخب خدمات مهاجمه ، بعد تعرضه للإصابة في مباراة فريقه أمام الطلبة، ضمن منافسات الجولة 25 من ، حيث أصيب على مستوى الركبة، ما استدعى إجراء عملية جراحية عاجلة.وأكد الكادر الطبي لفريق الزوراء العراقي، بعد الإصابة، حاجة المهاجم إلى عملية جراحية في الركبة، وتم التنسيق لسفر اللاعب إلى العاصمة القطرية ، حيث أجرى يوسف عملية جراحية ناجحة في الركبة في مستشفى "سبيتار".وأكد الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة نجاح العملية، مشيرًا إلى أن اللاعب سيبدأ برنامج التأهيل فور خروجه من المستشفى خلال الفترة القليلة المقبلة، إلا أن عودته إلى الملاعب لن تكون قريبة، وقد تستغرق نحو 6 أشهر، ما يعني نهاية موسمه مع الزوراء، وغيابه عن المنتخب العراقي في التصفيات.وبعد هذه الإصابة والعملية الجراحية، أصبح علي يوسف خارج حسابات مدرب العراق، غراهام أرنولد، ليتلقى العراق ثاني ضربة قبل لقاء ، إذ سيغيب أيضًا المهاجم بسبب الإيقاف لتلقيه بطاقتين صفراوين.

وأصبح علي يوسف (29 عامًا) أحد اللاعبين المهمين في المنتخب العراقي في الآونة الأخيرة تحت قيادة المدرب الإسباني ، حيث تم استدعاؤه في بطولة "خليجي 26" في ، وأخيرًا في تصفيات المونديال.



وخلال هذا الموسم، لعب علي يوسف 21 مباراة مع فريقه الزوراء في دوري نجوم العراق، سجل خلالها 6 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، لكنه غاب عن آخر 8 مباريات لفريقه في البطولة، وسيستمر غيابه حتى نهاية الموسم الحالي.



تجدر الإشارة إلى أن فريق الزوراء ينافس على لقب دوري نجوم العراق هذا الموسم، حيث يحتل المركز الأول برصيد 71 نقطة بعد مرور 33 جولة من المسابقة، متساويًا في النقاط مع فريق الشرطة، الذي يمتلك مباراة مؤجلة.