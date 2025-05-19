بيدرو يوجه ضربة قاسية لإنتر ميلان.. ماذا فعل

ليصبح حامل اللقب متأخرا بنقطة واحدة عن نابولي
قبل المباراة الأخيرة في الموسم. وبعد أن تعادل نابولي المتصدر بدون أهداف مع بارما، أهدر إنتر الفرصة المثالية للتقدم إلى الصدارة في الوقت المناسب، لكن يان بيسيك تحول من بطل إلى شرير بعد افتتاح التسجيل حيث تسبب في ركلة جزاء في الدقيقة 90.
ويملك إنتر ميلان
78 نقطة، ويحل ضيفا على كومو في الجولة الأخيرة، بينما يملك نابولي 79 نقطة، وسيستضيف كالياري
. وفي حال تساوي الفريقين في النقاط، سيتم تحديد اللقب من خلال مباراة فاصلة. ويحتل لاتسيو
المركز السادس برصيد 65 نقطة، بفارق نقطتين خلف يوفنتوس
صاحب المركز الرابع.
وغلب على الشوط الأول وتيرة بدت معها المباراة وكأنها تحصيل حاصل في نهاية الموسم بدون أي رهان عليها بدلا من وجود فريقين لا يزال لديهما الكثير للعب من أجله.
وكانت تسديدة فيدريكو
ديماركو من على حافة منطقة الجزاء، والتي تصدى لها كريستوس
مانداس حارس لاتسيو بعد مرور نصف ساعة، هي أول تسديدة على المرمى، بينما تدخل حارس إنتر يان سومر
للتصدي لمحاولة على مرماه قبل نهاية الشوط الأول بقليل.
وانفرد جوستاف إيساكسن بمرمى إنتر لكن سومر نجح في منع مهاجم لاتسيو من التسجيل، وكان إنتر هو من تقدم بهدف في نهاية الشوط الأول.
وتم منع فرصة أخرى
لديماركو من ركلة ركنية عندما سقطت الكرة أمام بيسيك وكان لديه الوقت للسيطرة عليها قبل أن يسددها في سقف المرمى.
وضغط لاتسيو بقوة بعد الاستراحة
، وحصل على فرصة ممتازة لمعادلة النتيجة لكن بولاي ديا سدد الكرة بعيدا عن المرمى من مسافة قريبة تحت ضغط سومر وبيسيك.
وبعدها بدقائق، أدرك لاتسيو التعادل عندما أطلق البديل بيدرو
تسديدة قوية من على حافة منطقة الست ياردات بعد تمريرة من ماتياس فيسينو في الدقيقة 72.
واستعاد إنتر توازنه، ومع تبقي 11 دقيقة على نهاية المباراة أرسل هاكان
تشالهان أوغلو
ركلة حرة نحو القائم البعيد، وتخلص دينزل دومفريس
من رقيبه ليحولها برأسه في المرمى من مسافة قريبة.
وبدا أن الهدف قد يحسم لقب الدوري الإيطالي
، لكن عندما لمس بيسيك الكرة بيده في وقت متأخر من المباراة، أدى فحص حكم الفيديو المساعد إلى منح ركلة جزاء سجلها بيدرو بنجاح.
وبدا أن أسلوب إنتر ميلان الذي لا يستسلم سينقذهم مرة أخرى لكن ماركو أرناوتوفيتش
أهدر فرصة التسديد من مسافة قريبة في الوقت بدل الضائع.
وبعد ذلك، وضع أرناوتوفيتش الكرة في الشباك وبدا أن إنتر ميلان حقق فوزا مثيرا لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل، ويجب على حامل اللقب المحلي والمتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا الآن أن يأمل في تعثر نابولي مرة أخرى.