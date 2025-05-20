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مفاجأة جديدة حول مستقبل كريستيانو رونالدو

رياضة

2025-05-20 | 02:02
مفاجأة جديدة حول مستقبل كريستيانو رونالدو
363 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
لا يزال مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي محل جدل وتساؤلات تتصاعد وتيرتها، ليس فقط بين جماهير فريقه، وإنما في الأوساط الكروية العالمية.

وقبل أسابيع قليلة من نهاية عقده مع النصر، في الـ30 من حزيران 2025، راجَ العديد من الأخبار حول وجهات متعددة ومحتملة لرونالدو في موسم 2025 ـ 2026، حيث أشارت بعض التقارير إلى انتقاله لناد سعودي آخر بينما تحدثت مصادر أخرى عن أنه سيرحل عن دوري روشن للمحترفين من أجل خوض تجربة جديدة قد تحمله من جديد إلى أوروبا.
وقال الناقد الرياضي والمحلل الفني ماجد الفهمي، إن "رونالدو سيبقى مع النصر وسيعتزل كرة القدم في المملكة العربية السعودية".
وأضاف الفهمي: "كريستيانو سيعتزل في الملاعب السعودية واستمراره مع نادي النصر محسوم، اللاعب البرتغالي سيجدد عقده لمدة موسمين قادمين (حتى حزيران 2027)، وسيعتزل في النصر".
وأشار المتحدث الى ان "رونالدو سيلعب مع النصر الموسم المقبل ولكن هناك شروطًا وضعها وأبرزها تعزيز صفوف الفريق بلاعبين في قيمة النادي وأهدافه ورهاناته".
وكان غياب رونالدو عن مباراتي فريقه أمام الأخدود ثم التعاون في الدوري قد أثار مزيدًا من الشكوك حول مغادرته للنصر، رغم أنه ظهر داخل غرف ملابس الفريق قبل مواجهة التعاون (1 ـ 1).
ومنذ انتقاله إلى النصر السعودي في كانون الثاني 2023، لم يحرز رونالدو أي لقب واقتصرت إنجازاته على الجوائز الفردية، إذ توج الموسم الماضي بجائزة أفضل هداف لدوري روشن للمحترفين برصيد 35 هدفًا كأعلى معدل تهديفي لموسم واحد في تاريخ المسابقة.
وخلال الموسم الجاري، أحرز رونالدو 23 هدفًا في الدوري حتى الآن، في صدارة الهدافين، بفارق هدفين عن كل من كريم بنزيما (الاتحاد) وإيفان توني (الأهلي) وعبد الرزاق حمد الله (الشباب).
وقبل جولتين من النهائية، يحتل النصر المركز الرابع في الدوري برصيد 64 نقطة، بعد أن فقد كل آماله في خوض مسابقة دوري أبطال آسيا أو السوبر السعودي في الموسم المقبل.
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مستقبل

رونالدو

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