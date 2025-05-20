مفاجأة جديدة حول مستقبل كريستيانو رونالدو

وقبل أسابيع قليلة من نهاية عقده مع النصر، في الـ30 من حزيران 2025، راجَ العديد من الأخبار حول وجهات متعددة ومحتملة لرونالدو في موسم 2025 ـ 2026، حيث أشارت بعض التقارير إلى انتقاله لناد سعودي آخر بينما تحدثت مصادر أخرى عن أنه سيرحل عن للمحترفين من أجل خوض تجربة جديدة قد تحمله من جديد إلى أوروبا.وقال الناقد الرياضي والمحلل الفني ماجد الفهمي، إن " سيبقى مع النصر وسيعتزل كرة القدم في ".وأضاف الفهمي: " سيعتزل في الملاعب واستمراره مع محسوم، اللاعب سيجدد عقده لمدة موسمين قادمين (حتى حزيران 2027)، وسيعتزل في النصر".وأشار المتحدث الى ان "رونالدو سيلعب مع النصر الموسم المقبل ولكن هناك شروطًا وضعها وأبرزها تعزيز صفوف الفريق بلاعبين في قيمة النادي وأهدافه ورهاناته".وكان غياب رونالدو عن مباراتي فريقه أمام الأخدود ثم التعاون في الدوري قد أثار مزيدًا من الشكوك حول مغادرته للنصر، رغم أنه ظهر داخل غرف ملابس الفريق قبل مواجهة التعاون (1 ـ 1).ومنذ انتقاله إلى في كانون الثاني 2023، لم يحرز رونالدو أي لقب واقتصرت إنجازاته على الجوائز الفردية، إذ توج الموسم الماضي بجائزة أفضل هداف لدوري روشن للمحترفين برصيد 35 هدفًا كأعلى معدل تهديفي لموسم واحد في تاريخ المسابقة.وخلال الموسم الجاري، أحرز رونالدو 23 هدفًا في الدوري حتى الآن، في صدارة الهدافين، بفارق هدفين عن كل من (الاتحاد) وإيفان توني (الأهلي) وعبد الرزاق (الشباب).وقبل جولتين من النهائية، يحتل النصر المركز الرابع في الدوري برصيد 64 نقطة، بعد أن فقد كل آماله في خوض مسابقة دوري أبطال آسيا أو السوبر السعودي في الموسم المقبل.