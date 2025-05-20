أزمة وإجراءات "صارمة" قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

يضرب وإنتر موعدًا مع الإثارة، حينما يلتقي العملاقان الفرنسي والإيطالي في الحادي والثلاثين من مايو/ أيار الجاري، في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري، حيث يبحث الباريسيون عن لقبهم الأول في ذات الأذنين، في الوقت الذي يتطلع فيه إنتر ميلان لحصد لقبه الرابع في المسابقة.قال وفقًا لما ورد في "فوت ميركاتو"، إن تدابير قاسية سيتم من خلالها مواجهة الارتفاع المخيف في أعداد المخالفين في عمليات شراء التذاكر بطريقة غير قانونية، وهي التدابير التي ستتضمن تعريض هؤلاء إلى إلغاء تذاكرهم بصورة نهائية، وملاحقتهم عبر القضاء.وحدث ارتفاع كبير في أعداد المقبلين على شراء التذاكر بطرق غير قانونية لمواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، خاصة بعد أن اصطدم مشجعو الناديين بصعوبات كبرى في طريق الوصول إلى التذاكر بالطرق السليمة.أزمة غير قانونية في نهائي دوري أبطال أوروبايواجه إنتر ميلان موقفًا محرجًا مع جماهيره، بعد تلقي العملاق الإيطالي ما يزيد عن 180 ألف طلبًا لحجز تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا أن 18 ألف تذكرة فقط من أصل 70 ألف مقعد في "أليانز أرينا" المواجهة الختامية للمسابقة الأوروبية، تم تخصيصها بالفعل لمشجعي النيراتزوري.وسرعان ما بدأت الجهات المنظمة بإلغاء طلبات الوصول للتذاكر بطريقة جماعية، ما انتهى بلجوء هؤلاء إلى طرق غير قانونية للحصول عليها، وهو أمر تكرر مع مشجعي ، الذين عانوا من أخطاء فنية وطوابير لا نهاية لها في الوصول إلى التذاكر، مع شكاوى عدة قدمها الكثيرون نتيجة عدم تلقي الإشعارات عند فتح عمليات البيع للتذاكر بصورة رسمية.الاتحاد الأوروبي سارع بتحذير الجميع من أن عمليات شراء التذاكر من خلال منصات بيع غير مصرح بها، سيؤدي إلى إلغاء هذه التذاكر بطريقة تلقائية، وسينتهي بطرد حامليها من الملعب، والملاحقة القانونية على يد الجهات المختصة.جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي سجل رقمًا قياسيًّا في عدد الطلب على تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري، بعد تلقي أكثر من 1.2 مليون طلب على 70 ألف تذكرة فقط مخصصة للمباراة، ما زاد من قيمة بيع التذكرة الواحدة في السوق السوداء إلى 10 آلاف يورو.