يونس محمود يكشف المرشحين الأبرز لتدريب المنتخب الأولمبي

وقال محمود في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن " استمرارية عماد في تدريب المنتخبات العمرية وتدرّجه الطبيعي وصولاً إلى منتخب الشباب يمنحانه أفضلية واضحة وأولوية لهذه المهمة، مشيرا الى أن المدرب، يعد أيضاً منافساً قوياً على هذا المنصب، في ظل خبرته السابقة مع المنتخبات الوطنية، مشدداً على وجود أسماء أخرى مميزة على الساحة التدريبية مثل ، وأحمد صلاح، ورزاق ، وغيرهم من الكفاءات القادرة على تقديم الإضافة".وأوضح ، أن" القرار النهائي سيبقى بيد لجنة المنتخبات، وهي الجهة المخوّلة بتحديد الاسم الأصلح والأقدر على تطوير المنتخب الأولمبي وقيادته نحو النجاح".وأضاف محمود: "لدينا في ما بين 100 إلى 150 مدرباً ضمن منظومة المنتخبات، ولكن في نهاية المطاف سيتم اختيار مدرب واحد فقط، لذا أدعو إلى ترك الحرية الكاملة لأعضاء لاتخاذ القرار الأنسب من دون أي ضغوطات، بما يخدم مصلحة المنتخب ويحقق تطلعات الجماهير العراقية".