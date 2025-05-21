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يونس محمود يكشف المرشحين الأبرز لتدريب المنتخب الأولمبي
رياضة
2025-05-21 | 03:58
2,324 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
كشف النائب الثاني لرئيس
الاتحاد العراقي لكرة القدم
،
يونس محمود
، عن الأسماء القريبة من تولي مهمة تدريب المنتخب الأولمبي، فيما اكد أن
عماد محمد
وحكيم شاكر هما ابرز الأسماء المرشحة بقوة لقيادة المنتخب الأولمبي خلال المرحلة المقبلة.
وقال محمود في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن " استمرارية عماد في تدريب المنتخبات العمرية وتدرّجه الطبيعي وصولاً إلى منتخب الشباب يمنحانه أفضلية واضحة وأولوية لهذه المهمة، مشيرا الى أن المدرب،
حكيم شاكر
يعد أيضاً منافساً قوياً على هذا المنصب، في ظل خبرته السابقة مع المنتخبات الوطنية، مشدداً على وجود أسماء أخرى مميزة على الساحة التدريبية مثل
لؤي صلاح
، وأحمد صلاح، ورزاق
فرحان
، وغيرهم من الكفاءات القادرة على تقديم الإضافة".
وأوضح ، أن" القرار النهائي سيبقى بيد لجنة المنتخبات، وهي الجهة المخوّلة بتحديد الاسم الأصلح والأقدر على تطوير المنتخب الأولمبي وقيادته نحو النجاح".
وأضاف محمود: "لدينا في
اتحاد الكرة
ما بين 100 إلى 150 مدرباً ضمن منظومة المنتخبات، ولكن في نهاية المطاف سيتم اختيار مدرب واحد فقط، لذا أدعو إلى ترك الحرية الكاملة لأعضاء
المكتب التنفيذي
لاتخاذ القرار الأنسب من دون أي ضغوطات، بما يخدم مصلحة المنتخب ويحقق تطلعات الجماهير العراقية".
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