بعد تتويجه بجائزة نوعية.. محمد صلاح: بلا غرور.. انا الافضل

وتسلم صلاح الجائزة المرموقة، بعدما قدم موسماً مميزاً حيث سجل 33 هدفاً وصنع 23 في مختلف المسابقات، في 51 مباراة.وتحصل صلاح على الجائزة بعدما حصد أعلى نسبة تصويت والتي بلغت 90%، محققاً أكبر فارق نقاط في ذلك التصويت في الجائزة.وقال ، في تصريحاته التي نشرها الموقع الرسمي للنادي: "الفوز بتلك الجائزة يعني لي الكثير، وخاصة مع مساعدة الفريق على الفوز ببطولة كبرى".وأضاف: "أعتقد أنها المرة الأولى في مسيرتي التي أفوز بتلك الجائزة مع تحقيق بطولة كبرى مع الفريق، لهذا السبب هو أمر مميز للغاية".وتابع: "لست مغروراً ولكنني الأفضل في الموسم، أحب دائماً تحفيز نفسي وأحاول دائماً إيجاد ما يدفعني للأمام خلال الموسم، الجوائز الفردية مهمة دائماً بالنسبة لي ولكن ليست بيدي".وشدد: "لكن الأهم، وأعتقد أن الناس يعلمون ذلك، هو أن فوزنا بالدوري هو أفضل لحظة لي في النادي، كما أعتقد أنه إذا لم أقدم موسماً رائعاً، فسيكون من الصعب دائماً الفوز بأي شيء".