الهلال يتوصل إلى اتفاق نهائي مع رونالدو

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية
عن مصادر قولها إن "رونالدو
قائد نادي النصر السعودي
، أبدى موافقته على بنود نادي الهلال
، انسجاما مع رغبته القديمة في تمثيل النادي، ما يجعل الصفقة أقرب من أي وقت مضى، بانتظار استكمال بعض التفاصيل تمهيدا للإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة القادمة.
وجاءت موافقة إدارة الهلال بعد اشتراطها استلام كامل حقوقها من لجنة الاستقطابات، إلى جانب اشتراطات إضافية تهدف لحفظ مصالح النادي فنيا وتسويقيا، وضمان حقوقه الكاملة في حال إتمام الصفقة.
ويأتي ذلك بعد أن أثار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
جياني إنفانتينو موجة واسعة من التكهنات حول إمكانية مشاركة النجم كريستيانو رونالدو
في بطولة كأس العالم للأندية
2025.
وقال إنفانتينو ردا على سؤال مع اليوتيوبير الأمريكي الشهير وصانع المحتوى دارين واتكينز المعروف باسم "سبيد"، حول انتقال كريستيانو
رونالدو لأحد الأندية المشاركة في كأس العالم
2025 "هناك مناقشات مع عدة أندية قد يلعب كريستيانو رونالدو في كأس العالم للأندية"، التي تبدأ في 15 يونيو بمباراة الأهلي
المصري وإنتر ميامي المريكي، وتنتهي في 13 يوليو 2025.
وأضاف السويسري: "من يعلم؟ ما زالت 3 أسابيع على انطلاق البطولة"، مشيرا إلى أن "رونالدو يظل محل اهتمام ورغبة من عدة فرق ليحمل ألوانها في مونديال الأندية".
وكشفت تقارير إعلامية أن رونالدو تلقى 8 عروض من أندية برازيلية وأخرى عربية (بوتافوغو، فلومينسي، فلامينغو، بالميراس، الهلال، الأهلي المصري، الترجي التونسي
، الوداد المغربي).