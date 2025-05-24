الهلال يتوصل إلى اتفاق نهائي مع رونالدو

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر قولها إن " قائد نادي ، أبدى موافقته على بنود نادي ، انسجاما مع رغبته القديمة في تمثيل النادي، ما يجعل الصفقة أقرب من أي وقت مضى، بانتظار استكمال بعض التفاصيل تمهيدا للإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة القادمة.وجاءت موافقة إدارة الهلال بعد اشتراطها استلام كامل حقوقها من لجنة الاستقطابات، إلى جانب اشتراطات إضافية تهدف لحفظ مصالح النادي فنيا وتسويقيا، وضمان حقوقه الكاملة في حال إتمام الصفقة.ويأتي ذلك بعد أن أثار رئيس جياني إنفانتينو موجة واسعة من التكهنات حول إمكانية مشاركة النجم في بطولة 2025.وقال إنفانتينو ردا على سؤال مع اليوتيوبير الأمريكي الشهير وصانع المحتوى دارين واتكينز المعروف باسم "سبيد"، حول انتقال رونالدو لأحد الأندية المشاركة في 2025 "‏هناك مناقشات مع عدة أندية قد يلعب كريستيانو رونالدو في كأس العالم للأندية"، التي تبدأ في 15 يونيو بمباراة المصري وإنتر ميامي المريكي، وتنتهي في 13 يوليو 2025.وأضاف السويسري: "من يعلم؟ ما زالت 3 أسابيع على انطلاق البطولة"، مشيرا إلى أن "رونالدو يظل محل اهتمام ورغبة من عدة فرق ليحمل ألوانها في مونديال الأندية".وكشفت تقارير إعلامية أن رونالدو تلقى 8 عروض من أندية برازيلية وأخرى عربية (بوتافوغو، فلومينسي، فلامينغو، بالميراس، الهلال، الأهلي المصري، الترجي ، الوداد المغربي).