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"الحذاء الذهبي".. ماذا يحتاج صلاح لحرمان مبابي

رياضة

2025-05-24 | 16:14
&quot;الحذاء الذهبي&quot;.. ماذا يحتاج صلاح لحرمان مبابي
المصدر:
موقع كووورة
2,311 شوهد

يستعد المصري محمد صلاح نجم ليفربول، لخوض مهمة صعبة في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستقبل الريدز، فريق كريستال بالاس بملعب أنفيلد، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة 38.

وأوشك الدولي المصري على نيل جائزة الحذاء الذهبي كهداف للبريميرليج، في ظل امتلاكه 28 هدفا، متقدما بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه، أليكسندر إيزاك.

لكن صلاح لديه تحدٍ آخر، يتمثل في سعيه نحو جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، الذي يُمنح لهداف دوريات القارة العجوز.

ويتقدم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، في السباق، بعدما سجل ثنائية، اليوم السبت، أمام ريال سوسييداد، في آخر جولات الليجا.

ووصل مبابي إلى 31 هدفا، متقدما بفارق 3 أهداف عن الدولي المصري، الذي سيكون بحاجة لتسجيل هاتريك، غدا الأحد، لمعادلة الدولي الفرنسي.
 
لكن هذا الهاتريك، إن سُجل، لن يكون كافيا بالنسبة للنجم المصري، بعدما تغيرت القاعدة قبل نحو 6 سنوات، لتنص على أنه حال تساوي لاعبين في عدد الأهداف المسجلة، تذهب الجائزة حينها للاعب الأقل مشاركة من ناحية عدد الدقائق.

وتصب هذه القاعدة الجديدة في صالح مبابي، بعدما ظهر هذا الموسم لمدة 2917 دقيقة في الليجا، مقابل 3290 دقيقة خاضها صلاح حتى الآن في الدوري الإنجليزي.

أما إذا أراد محمد صلاح، الاستحواذ على الجائزة بمفرده، فإنه سيكون بحاجة لتسجيل رباعية "سوبر هاتريك" في الجولة الختامية، للوصول إلى 32 هدفا.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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مبابي

محمد صلاح

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