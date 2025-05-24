"الحذاء الذهبي".. ماذا يحتاج صلاح لحرمان مبابي

يستعد المصري نجم ، لخوض مهمة صعبة في الجولة الأخيرة من .





وأوشك الدولي المصري على نيل كهداف للبريميرليج، في ظل امتلاكه 28 هدفا، متقدما بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه، أليكسندر إيزاك.



لكن صلاح لديه تحدٍ آخر، يتمثل في سعيه نحو الحذاء الأوروبي، الذي يُمنح لهداف دوريات القارة العجوز.



ويتقدم الفرنسي ، مهاجم ، في السباق، بعدما سجل ثنائية، اليوم السبت، أمام ، في آخر جولات الليجا.



ووصل إلى 31 هدفا، متقدما بفارق 3 أهداف عن الدولي المصري، الذي سيكون بحاجة لتسجيل ، غدا الأحد، لمعادلة الدولي الفرنسي. ويستقبل الريدز، فريق بملعب أنفيلد، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة 38.وأوشك الدولي المصري على نيل كهداف للبريميرليج، في ظل امتلاكه 28 هدفا، متقدما بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه، أليكسندر إيزاك.لكن صلاح لديه تحدٍ آخر، يتمثل في سعيه نحو الحذاء الأوروبي، الذي يُمنح لهداف دوريات القارة العجوز.ويتقدم الفرنسي ، مهاجم ، في السباق، بعدما سجل ثنائية، اليوم السبت، أمام ، في آخر جولات الليجا.ووصل إلى 31 هدفا، متقدما بفارق 3 أهداف عن الدولي المصري، الذي سيكون بحاجة لتسجيل ، غدا الأحد، لمعادلة الدولي الفرنسي.

لكن هذا الهاتريك، إن سُجل، لن يكون كافيا بالنسبة للنجم المصري، بعدما تغيرت القاعدة قبل نحو 6 سنوات، لتنص على أنه حال تساوي لاعبين في عدد الأهداف المسجلة، تذهب الجائزة حينها للاعب الأقل مشاركة من ناحية عدد الدقائق.



وتصب هذه القاعدة الجديدة في صالح مبابي، بعدما ظهر هذا الموسم لمدة 2917 دقيقة في الليجا، مقابل 3290 دقيقة خاضها صلاح حتى الآن في الدوري الإنجليزي.



أما إذا أراد ، الاستحواذ على الجائزة بمفرده، فإنه سيكون بحاجة لتسجيل "سوبر هاتريك" في الجولة الختامية، للوصول إلى 32 هدفا.