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الونسو يوجه رسالة لأنشيلوتي.. بماذا وعد جمهور مدريد؟

رياضة

2025-05-26 | 10:30
الونسو يوجه رسالة لأنشيلوتي.. بماذا وعد جمهور مدريد؟
518 شوهد

وجه تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد الإسباني الجديد، رسالة إلى كارلو أنشيلوتي مدربه السابق في الميرينغي، على هامش توليه المسؤولية الفنية للملكي.

وقدم نادي ريال مدريد تشابي ألونسو كمدير فني جديد للفريق (الإثنين) بعقد يمتد لـ3 سنوات حتى 2028، وذلك بعد نجاحه في قيادة الفريق الألماني لثلاثية الدوري والكأس والسوبر، والتأهل لنهائي الدوري الأوروبي "يوروباليغ".

وقال تشابي ألونسو، في تصريحات خلال تقديمه مدرباً لريال مدريد: "بالنسبة لي هذا يوم مميز جداً، وسيبقى في ذاكرتي للأبد.. أنا سعيد لوجودي هنا، أشعر بأنه بيتي، وعلاقتي بريال مدريد لم تنته أبداً، ومنذ دخولي قبل ساعة ونصف إلى مقر التدريبات هنا في فالديبيباس تجدد هذا الشعور".

ولم ينس ألونسو توجيه رسالة إلى أنشيلوتي، الذي حقق 15 لقباً لريال مدريد كمدرب وبات الأكثر تتويجاً بالألقاب مع الميرينغي، حيث قال: "قبل أن أبدأ الحديث عن العهد الجديد، لا أريد أن أنسى الحديث عن العهد الذي انتهى للتو.. كان كارلو مدربي، شخصًا رائعًا وله تأثير كبير".


وأكمل: "لولا إتقانه لما كنت هنا على الأرجح.. أتولى المسؤولية وأواصل إرثه بشرف وفخر كبيرين.. آمل أن أكون على قدر المسؤولية.. طموحاتنا وقيادتنا للنادي إلى كل ما نؤمن به".

ولعب تشابي ألونسو تحت قيادة أنشيلوتي في ريال مدريد خلال موسم 2013-2014 ثم في بايرن ميونخ في 2016-2017.

وأسهب: "ندخل مرحلة أشعر فيها بوحدة النادي والجماهير.. لدينا فريق رائع، ولاعبون مميزون، وإمكانيات هائلة.. هذا يدفعني للقدوم إلى هنا بطاقة وحماس كبيرين.. نحن مقتنعون بقدرتنا على تحقيق إنجازات مهمة تليق بريال مدريد وهذه الكؤوس الأوروبية".

ووعد ألونسو جماهير ريال مدريد بالعمل من أجل بناء فريق لا يقهر، حيث قال: "نريد أن نجعل الجماهير فخورة، وأن ننقل لهم مشاعر الفرح والبهجة.. نريد أن يأتي الناس إلى الملعب ليستمتعوا".

واختتم: "إذا استطعنا إشعال هذه الروح فسنكون قوة لا تُقهر.. نحن مقتنعون بقدرتنا على تحقيق إنجازات عظيمة".

يذكر أن ألونسو بدأ مسيرته التدريبية من ريال مدريد عبر قيادة فريق 14 سنة، ومنه تحول صوب رديف ريال سوسيداد في 2019 قبل أن يقود ليفركوزن في 2022.
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مدريد

الونسو

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