الونسو يوجه رسالة لأنشيلوتي.. بماذا وعد جمهور مدريد؟

وقدم كمدير فني جديد للفريق (الإثنين) بعقد يمتد لـ3 سنوات حتى 2028، وذلك بعد نجاحه في قيادة الفريق الألماني لثلاثية الدوري والكأس والسوبر، والتأهل لنهائي "يوروباليغ".وقال ألونسو، في تصريحات خلال تقديمه مدرباً لريال : "بالنسبة لي هذا يوم مميز جداً، وسيبقى في ذاكرتي للأبد.. أنا سعيد لوجودي هنا، أشعر بأنه بيتي، وعلاقتي بريال مدريد لم تنته أبداً، ومنذ دخولي قبل ساعة ونصف إلى مقر التدريبات هنا في فالديبيباس تجدد هذا الشعور".ولم ينس ألونسو توجيه رسالة إلى ، الذي حقق 15 لقباً لريال مدريد كمدرب وبات الأكثر تتويجاً بالألقاب مع ، حيث قال: "قبل أن أبدأ الحديث عن الجديد، لا أريد أن أنسى الحديث عن العهد الذي انتهى للتو.. كان مدربي، شخصًا رائعًا وله تأثير كبير".وأكمل: "لولا إتقانه لما كنت هنا على الأرجح.. أتولى المسؤولية وأواصل إرثه بشرف وفخر كبيرين.. آمل أن أكون على قدر المسؤولية.. طموحاتنا وقيادتنا للنادي إلى كل ما نؤمن به".ولعب تشابي ألونسو تحت قيادة أنشيلوتي في خلال موسم 2013-2014 ثم في في 2016-2017.وأسهب: "ندخل مرحلة أشعر فيها بوحدة النادي والجماهير.. لدينا فريق رائع، ولاعبون مميزون، وإمكانيات هائلة.. هذا يدفعني للقدوم إلى هنا بطاقة وحماس كبيرين.. نحن مقتنعون بقدرتنا على تحقيق إنجازات مهمة تليق بريال مدريد وهذه الكؤوس الأوروبية".ووعد ألونسو جماهير مدريد بالعمل من أجل بناء فريق لا يقهر، حيث قال: "نريد أن نجعل الجماهير فخورة، وأن ننقل لهم مشاعر والبهجة.. نريد أن يأتي الناس إلى الملعب ليستمتعوا".واختتم: "إذا استطعنا إشعال هذه الروح فسنكون قوة لا تُقهر.. نحن مقتنعون بقدرتنا على تحقيق إنجازات عظيمة".يذكر أن ألونسو بدأ مسيرته التدريبية من ريال مدريد عبر قيادة فريق 14 سنة، ومنه تحول صوب رديف في 2019 قبل أن يقود في 2022.