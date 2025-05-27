موعد التحاق إبراهيم بايش وأسامة رشيد وفرانس بطرس بالمنتخب العراقي

وشهدت تدريبات الأمس تواجد (19) لاعباً هم: جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل وزيد تحسين وعلي فائز ومناف يونس وأكام هاشم ومصطفى سعدون وأحمد يحيى ومحمد جواد وحسن ومحمد قاسم وأيمن حسين ومهند علي وعلي وسجاد جاسم وريبين سولاقا وميرخاس دوسكي وأمير العماري.وأوضح الإعلامي للمنتخب الوطني سلام المناصير أنَّ الوحدة التدريبية الأولى أقيمت بأجواء إيجابية للغاية وشهدت حرصاً واضحاً من قبل لاعبينا على تقديم أفضل ما لديهم سعياً لحجز مكان في القائمة النهائية للمدرب غراهام أرنولد.وأشار إلى أنَّ اللاعبين سيواصلون التوافد تدريجياً خلال الأيام القليلة المقبلة، مبيناً أنَّ اليوم الثلاثاء سيشهد التحاق المحترف في السعودي إبراهيم بايش وأسامة وفرانس بطرس.وفي ختام حديثه لفت المناصير إلى أنَّ هناك جهوداً إدارية كبيرة ومفاوضات مقامة حالياً مع إدارة نادي من أجل السماح للاعب بيتر كوركيس بالالتحاق بالوفد خلال اليومين المقبلين.