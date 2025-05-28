عدنان درجال يكشف حقيقة تدخله في اختيار لاعبي العراق

ويستعد المنتخب العراقي لمواجهة والأردن في الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات المونديالية، يومي 5 و10 يونيو المقبل، على ملعبي واستاد عمّان الدولي، حيث يتعيّن على تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين.وقال : "المرحلة الحالية من الكرة العراقية تتطلب الهدوء من الجميع، كما تتطلب وضع مصلحة المنتخب فوق كل اعتبار، وفي صدارة الأولويات. اليوم، على كل مسؤول رياضي في العراق أن يعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح استعدادات لمواجهتي الجنوبية والأردن، وبإذن الله سيشهد يوم 10 يونيو تأهل العراق إلى . أنا متفائل ومؤمن بأن الله سيسعد الشعب العراقي في هذا اليوم".وأضاف: "رغم مكانتي كرئيس للاتحاد العراقي وكلاعب دولي ومدرب سابق، فإنني لا أتدخل في فرض أي لاعب على صفوف المنتخب، ولن نسمح لأي جهة بالتدخل في عملنا. كما أننا لسنا في خصومة مع أحد. هناك حقيقة يجب أن يعرفها الجميع، وهي أن العراقي لم يطّلع على قائمة المنتخب، فالمدرب غراهام هو من اختار الأسماء بالكامل، ونحن من جانبنا نوفّر له كل الدعم ونسعى لتلبية جميع متطلباته".وتابع: "بعد مباراتي كوريا الجنوبية والأردن، لا بد من عقد جلسة على مستوى قادة الرياضة في العراق لدراسة وضع وإيجاد حلول ناجعة للمشكلات التي تواجه اللعبة. أبواب الاتحاد مفتوحة للجميع، ونأمل أن تكون نوايا الآخرين مطابقة لنوايا الاتحاد الذي يسعى إلى إصلاح المنظومة، لا إلى الدخول في صراعات مع أي طرف. هناك تحديات يجب تجاوزها ومشكلات لا بد من حلها، لكن ليس في الوقت الحالي".ويحتل المنتخب العراقي المركز الثالث في جدول ترتيب من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة للمونديال، برصيد 12 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني، وأربع نقاط عن كوريا الجنوبية المتصدّرة.