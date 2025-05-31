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خبر غير سار للإنتر قبل نهائي دوري أبطال أوروبا
رياضة
2025-05-31 | 06:35
564 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
استقبل نادي إنتر
ميلان الإيطالي
خبراً حزيناً، قبل ساعات من خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا ضد
باريس سان جيرمان
الفرنسي (السبت).
ويحتضن ملعب "أليانز أرينا" معقل
بايرن ميونخ
الألماني مساء السبت قمة نهائي دوري أبطال أوروبا، اللقب الذي يسعى إنتر
ميلان
لتحقيقه للمرة الأولى منذ 2010 والرابعة في تاريخه.
وقال
النادي الإيطالي
في بيان عبر موقعه الرسمي إن الرئيس السابع عشر في تاريخه، إرنستو
بيليغريني
، قد وافته
المنية
(السبت) عن عمر يناهز 84 عاماً.
وخلال عهد بيلغريني حقق إنتر ميلان لقبين لكأس
الاتحاد الأوروبي
"
الدوري الأوروبي
حاليا"، وذلك عام 1991 بالفوز 2-1 على مواطنه
روما
في النهائي، ثم عام 1994 بالانتصار على أوستريا سالزبورغ النمساوي - ريد بول سالزبورغ حالياً - 2-0 في مجموع مباراتي النهائي.
وحقق إنتر ميلان في عهده لقب الدوري في موسم 1988-1989 برصيد 58 نقطة وهو رقم قياسي لم يكسر بعد فيما يخص الفترة التي كان فيها عدد النقاط التي تمنح للفريق الفائز نقطتين وليس 3.
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