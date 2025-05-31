خبر غير سار للإنتر قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

ويحتضن ملعب "أليانز أرينا" معقل الألماني مساء السبت قمة نهائي دوري أبطال أوروبا، اللقب الذي يسعى إنتر لتحقيقه للمرة الأولى منذ 2010 والرابعة في تاريخه.وقال في بيان عبر موقعه الرسمي إن الرئيس السابع عشر في تاريخه، إرنستو ، قد وافته (السبت) عن عمر يناهز 84 عاماً.وخلال عهد بيلغريني حقق إنتر ميلان لقبين لكأس " حاليا"، وذلك عام 1991 بالفوز 2-1 على مواطنه في النهائي، ثم عام 1994 بالانتصار على أوستريا سالزبورغ النمساوي - ريد بول سالزبورغ حالياً - 2-0 في مجموع مباراتي النهائي.وحقق إنتر ميلان في عهده لقب الدوري في موسم 1988-1989 برصيد 58 نقطة وهو رقم قياسي لم يكسر بعد فيما يخص الفترة التي كان فيها عدد النقاط التي تمنح للفريق الفائز نقطتين وليس 3.