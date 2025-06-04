رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي يصل البصرة

ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأمينُ العامُّ للاتحادِ العراقيّ لكرة القدم ، استقبل رئيسَ الاتحادِ الكوري الجنوبيّ لكرةِ القدم في الدوليّ، وذلك لحُضورِ مباراةِ منتخبنا الوطنيّ ونظيره الكوري التي تقام غداً الخميس في ملعبِ الدوليّ في الساعة التاسعة وخمس عشرة دقيقة.وأشاد رئيسُ الاتحادِ الكوري – بحسب البيان - بحُسنِ الاستقبال، والحفاوةِ التي تلقاها منذ وصوله إلى البصرة.