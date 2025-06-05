دوري الأمم الأوروبية 2025.. موعد مباراة فرنسا وإسبانيا والقنوات الناقلة

المنتخب الإسباني بلغ هذا الدور بعد مشوار مليء بالإثارة، حيث تعادل مع هولندا بنتيجة 2-2 في مباراة الذهاب في روتردام، قبل أن تنتهي مواجهة الإياب في بنتيجة 3-3، ليحسم اللاروخا تأهله عبر ركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بفضل الركلة الحاسمة التي سجلها .أما المنتخب الفرنسي، فقد خاض ملحمة كروية أمام كرواتيا، خسر فيها ذهابًا بهدفين دون رد، لكنه عاد بقوة في لقاء الإياب في ، حيث سجل أوليسي وعثمان ديمبيلي هدفي التعادل، وتألق الحارس مينيان وعبر بمنتخب بلاده بركلات الترجيح.موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، هو يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025.تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الرياضية حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2025، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستقوم ببث مباراة إسبانيا وفرنسا تحديدًا من خلال قناة beIN Sports 3 HD.ويمكنك مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر عن طريق خدمة TOD، أو من خلال خدمة beIN Connect.من المتوقع أن يدخل منتخب إسبانيا المباراة بتشكيلة تجمع بين لاعبين شباب وآخرين أكثر خبرة، بقيادة بيدري وفابيان رويز، في حين يتولى مهمة قيادة الهجوم.أوناي سيمونمارك كوكوريلا - باو كوبارسي - هويسن - أوسكار مينغويزابيدري - فابيان رويزنيكو ويليامز - داني أولمو -ألفارو موراتايخوض المنتخب الفرنسي اللقاء بتشكيلة قوية تضم عددًا من الأسماء البارزة، يتقدمهم في خط الهجوم، إلى جانب أوليسي وكولو مواني، بينما يتولى تشواميني ورابيو خط الوسط.مايك مينيانديني - إبراهيما كوناتي - لوكاس - مالو غوستوأوريلين تشواميني - كفراين كوني - رابيومايكل أوليسي - - راندال كولو مواني