دوري الأمم الأوروبية 2025.. موعد مباراة فرنسا وإسبانيا والقنوات الناقلة

المنتخب الإسباني بلغ هذا الدور بعد مشوار مليء بالإثارة، حيث تعادل مع هولندا بنتيجة 2-2 في مباراة الذهاب في روتردام، قبل أن تنتهي مواجهة الإياب في فالنسيا
بنتيجة 3-3، ليحسم اللاروخا تأهله عبر ركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بفضل الركلة الحاسمة التي سجلها بيدري
.
أما المنتخب الفرنسي، فقد خاض ملحمة كروية أمام كرواتيا، خسر فيها ذهابًا بهدفين دون رد، لكنه عاد بقوة في لقاء الإياب في باريس
، حيث سجل مايكل
أوليسي وعثمان ديمبيلي هدفي التعادل، وتألق الحارس مينيان وعبر بمنتخب بلاده بركلات الترجيح.
وفي هذا التقرير نتعرف معكم على موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2025، والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع للفريقين..
موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2025
موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، هو يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025.
وتنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد ومكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2025
تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الرياضية حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2025، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستقوم ببث مباراة إسبانيا وفرنسا تحديدًا من خلال قناة beIN Sports 3 HD.
ويمكنك مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر الانترنت
عن طريق خدمة TOD، أو من خلال خدمة beIN Connect.
تشكيل إسبانيا المتوقع أمام فرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2025
من المتوقع أن يدخل منتخب إسبانيا المباراة بتشكيلة تجمع بين لاعبين شباب وآخرين أكثر خبرة، بقيادة بيدري وفابيان رويز، في حين يتولى ألفارو موراتا
مهمة قيادة الهجوم.
تشكيلة إسبانيا ضد فرنسا 4-2-3-1
أوناي سيمون
مارك كوكوريلا - باو كوبارسي - هويسن - أوسكار مينغويزا
بيدري - فابيان رويز
نيكو ويليامز - داني أولمو - لامين يامال
ألفارو موراتا
تشكيل فرنسا المتوقع أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2025
يخوض المنتخب الفرنسي اللقاء بتشكيلة قوية تضم عددًا من الأسماء البارزة، يتقدمهم كيليان مبابي
في خط الهجوم، إلى جانب أوليسي وكولو مواني، بينما يتولى تشواميني ورابيو خط الوسط.
تشكيلة فرنسا ضد إسبانيا 4-3-3
مايك مينيان
لوكاس
ديني - إبراهيما كوناتي - لوكاس هيرنانديز
- مالو غوستو
أوريلين تشواميني - كفراين كوني - أدريان
رابيو
مايكل أوليسي - كيليان مبابي
- راندال كولو مواني