خطوة واحدة عن انتقال كاريراس لريال مدريد

وتسير المحادثات بين الطرفين بشكل إيجابي في ظل رغبة في حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.وتابع، إن كاريراس ينتظر حسم التفاصيل النهائية بين الناديين، بعد أن أبدى اللاعب رغبته في الانضمام إلى ، آملًا في أن تكون أول مشاركاته معه في مونديال الأندية.الإسباني سجل 4 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة خلال 50 مباراة مع الموسم الماضي.