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خطوة واحدة عن انتقال كاريراس لريال مدريد
رياضة
2025-06-05 | 04:28
547 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
أكد الصحفي “ماتيو موريتو” أن ناديا
ريال مدريد
وبنفيكا في مفاوضات مستمرة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال الظهير الإسباني
ألفارو
كاريراس.
وتسير المحادثات بين الطرفين بشكل إيجابي في ظل رغبة
النادي الملكي
في حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.
وتابع، إن كاريراس ينتظر حسم التفاصيل النهائية بين الناديين، بعد أن أبدى اللاعب رغبته في الانضمام إلى
ريال مدريد
، آملًا في أن تكون أول مشاركاته معه في مونديال الأندية.
الإسباني سجل 4 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة خلال 50 مباراة مع
بنفيكا
الموسم الماضي.
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