ما أسباب عدم تأهل العراق بشكل مباشر إلى كأس العالم 2026؟

وتواجه المنتخبان على في إطار مباريات الجولة التاسعة من التصفيات الحاسمة المؤهلة للمونديال وسط حضور جماهيري غفير تخطى حاجز الـ65 ألف متفرج عراقي.وسجل ثنائية كل من كيم جين كيو في الدقيقة 63 وأوه هيون جيو في الدقيقة 82 في المباراة التي شهدت أيضاً طرد اللاعب العراقي في الدقيقة 24 ليخسر المباراة لثلاثة أسباب مفصلية.وبهذه الخسارة، توقف رصيد منتخب العراق عند النقطة 12 في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، حيث أجهضت الخسارة حلم التأهل المباشر، فيما نجح منتخب كوريا الجنوبية بالتأهل إلى المونديال متصدرا بـ19 نقطة، وذهب مقعد التأهل الثاني إلى منتخب الذي رفع رصيده إلى 16 نقطة.بلا أدنى شك كان غياب الهداف أيمن حسين بسبب الحرمان، مؤثراً على المنتخب العراقي، خصوصاً وإن منظومة لعب تعتمد بشكل كبير جداً على مجهوداته الفردية وكراته الرأسية.اللاعب الذي سجل 8 أهداف لأسود في التصفيات المونديالية، ترك فراغاً كبيراً في خط الهجوم لا يستطيع أي لاعب أخر تعويضه، لا سيما وإن المنتخب العراقي عادةً ما يميل إلى اللعب بالكرات الرأسية ولهذا لم يتمكن أسود الرافدين من خلف فرصة حقيقية للتسجيل بغض النظر عن صعوبة ظروف المباراة والنقص العددي وبقية التفاصيل.سوء حظ غريب يلازم اللاعب العراقي المحترف في صفوف إبسويتش تاون الإنجليزي علي الحمادي في كل مرة يخوض فيها مباراة مع أسود الرافدين، إذ تجري الأمور على عكس ما يرغب ويشتهي.وفي الوقت الذي شعر اللاعب ذو الـ23 عاماً، أنصفه المدرب غراهام بعد التهميش الذي تعرض له في عهد المدرب ، وقع الحمادي في فخ الاندفاع والحماس الزائد ليتدخل بقوة على أحد لاعبي الفريق الكوري ويجد نفسه يتعرض لحالة طرد بعد أقل من نصف ساعة من انطلاق المباراة، ليجعل زملاءه في مأزق كبير.كان المنتخب العراقي يمني النفس بأن تنتهي مباراة عمان والأردن، إما بفوز الأول أو بالتعادل بين الفريقين، لكي يحافظ على حظوظه في حال انتهت المباراة أمام كوريا الجنوبية بالتعادل.ومع فوز منتخب على مضيفه بنتيجة 3-0، تأثر المنتخب العراقي معنوياً وأصبح أمام ضغط كبير في مباراته أمام كوريا الجنوبية، إذ كان يجب عليه الفوز فقط للحفاظ على أمل التأهل المباشر إلى ، لذلك كانت الأمور صعبة، خصوصاً أن المنتخب الكوري الجنوبي لم يخسر في أي مباراة بالتصفيات المونديالية.