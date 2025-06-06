"اختبار الجنس" يمنع الجزائرية إيمان خليف من المشاركة ببطولة العالم للملاكمة

ولم يتم تسجيل اسم خليف الفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد الصيف الماضي وسط تدقيق بشأن أهليتها في الوقت المحدد للبطولة قبل إغلاق باب التسجيل أمس الخميس.وصرح ديرك ريندرز مدير الإعلام في البطولة لوكالة "أسوشييتد برس" للأنباء: "قرار استبعاد إيمان ليس قرارنا. نأسف لذلك". وانتقد يروين ديسلبلوم مدينة قرار للملاكمة.كتب ديسلبلوم في رسالة موجهة للاتحادين الدولي والهولندي للملاكمة: "نرحب بجميع الرياضيين في استبعاد الرياضيين بناء على (اختبارات تحديد الجنس) المثيرة للجدل لا يتوافق مع ذلك بالتأكيد". وأضاف: "نعرب عن استنكارنا لهذا القرار وندعو الاتحادين إلى قبول إيمان خليف في النهاية".من ناحية أخرى أكد موقع "سكاي سبورتس" أن الاتحاد العالمي للملاكمة فرض اختبار جنس إلزامي على جميع الملاكمين مشيرا إلى أن إيمان خليف لن تتمكن من المنافسة حتى تخضع للاختبار ويقول الاتحاد العالمي للملاكمة إن سياسة والعمر والوزن مصممة لضمان "سلامة جميع المشاركين وتوفير مستوى تنافسي متكافئ للرجال والنساء".وتوجت إيمان خليف بالميدالية الذهبية خلال أولمبياد باريس 2024 إلا أنها واجهت عدة اتهامات بشأن أهليتها الجنسية.