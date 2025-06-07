نادي عربي يقدم عرضا مغريا لخوض مباراة ودية مع برشلونة

وفاز برشلونة بلقب في الموسم الأول للمدرب مع وتمكن من تحقيق الثلاثية المحلية المتمثلة في الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.ووفقا لصحيفة "ديبورتيفو" فإن مكانة قد ارتفعت على الصعيد الدولي بشكل كبير بعد نجاحه المحلي المذهل الموسم المنصرم.وأوضحت أنه كدليل على ذلك تلقى برشلونة عرضا مغريا لخوض مباراة ودية في يوم 20 يوليو المقبل، قبل أيام من انطلاق الفريق في جولته الصيفية المقررة إلى وكوريا الجنوبية.وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة المقترحة تتضمن رحلة ذهاب وعودة إلى في نفس اليوم، حيث أن الرحلة تستغرق ساعتين فقط ذهابا وإيابا لمواجهة خصم تنافسي يسعى جاهدا لاستضافة المباراة وتوفير رسوم مشاركة كبيرة لبرشلونة.