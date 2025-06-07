الهلال السعودي يعقد صفقة مدوية مع مهاجم نابولي

وانتهى عقد إعارة أوسيمين إلى التركي، ما جعل يبحث ضمه في صفقة انتقال دائم من الأصلي .ويواصل الهلال محاولاته إنهاء صفقة انتقال أوسيمين في أقرب وقت ممكن، استعدادا للمشاركة في 2025 في .ووافق على الشروط الشخصية مع ، براتب استثنائي سنوي يبلغ 30 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.وكان المهاجم قد رفض عرضا سابقا، قيل إنه بقيمة 26 مليون يورو سنويا، للتوقيع مع النادي السعودي.وكشفت شبكة " " الإيطالية، أن الاتفاق بين الهلال واللاعب تم بالفعل، حيث قبل أوسيمين العرض المالي المقدم من "الزعيم الذي يقوده فنيا الإيطالي إنزاغي المدرب الجديد للفريق السعودي، إلا أن الصفقة لم تحسم بشكل كامل بعد، بسبب وجود فارق مادي بسيط في المفاوضات بين الناديين.وعرض الهلال مبلغ 70 مليون يورو على نابولي مقابل الحصول على خدمات اللاعب، بينما يصر على الحصول على 75 مليون يورو، ما يعني أن الفجوة الحالية لا تتجاوز 5 ملايين فقط، وبالتالي من المتوقع أن تحسم الأمور قريبا.