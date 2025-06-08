ميسي يطالب إنتر ميامي بالتعاقد مع هذا اللاعب

ويستهل السبت المقبل في 2025 بمباراة الافتتاح ضد المصري ضمن .ويعاني فريق إنتر على المستوى الدفاعي هذا الموسم من خلال استقبال 35 هدفاً في 24 مباراة بكل البطولات، مما أدى للخروج من نصف أبطال الكونكاكاف والهبوط للمركز الثالث في الدوري.ورغم احتلال المركز الثالث في الدوري الأمريكي فإن الفريق على المستوى الدفاعي هو الأسوأ بين الثمانية الأوائل باستقبال 27 هدفاً بالتساوي مع شارلوت.وقالت صحيفة "ماركا" في تقرير لها إن يريد ضم زميله السابق في منتخب ، ماركوس روخو، إلى إنتر ميامي، والذي يدافع حاليا عن ألوان بوكا جونيورز الأرجنتيني، أحد الفرق المشاركة في للأندية.وينتهي عقد ماركوس روخو مع بوكا جونيورز بنهاية الموسم الحالي، لكنه على الأرجح سيستكمله وسيكون من الصعب له دعم البرغوث في المونديال.ويرتبط ميسي وروخو بعلاقة قوية من خلال سنوات المزاملة في الأرجنتين ما بين 2011 و2019 حيث لعبا معاً 45 لقاء.وكان لروخو دور كبير منذ انتقاله لبوكا في 2021 حيث حقق لقباً للدوري ومثله للكأس، بالإضافة إلى خبراته الكبيرة لسابق لعبه مع الإنجليزي 122 مباراة بين 2014 و2021 وتحقيقه ألقاب وكأس وكأس الرابطة.ولن يكون روخو مجرد مجرد صفقة دفاعية مهمة لفريق يعاني من استقبال كم أهداف كبير، لكنه سينضم إلى كتيبة النجوم من أمثال الإسباني بوسكيتس والأوروغواياني وجوردي ألبا، وبالطبع ميسي.