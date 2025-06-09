"إنجاز فريد" ينتظر مبابي في مونديال الأندية

وفي الوقت الذي تتنافس فيه الأندية الكبرى على اللقب الأول من البطولة بشكلها الجديد من وريال ومانشستر سيتي وبايرن ، يتنافس نجوم تلك الفرق على الجوائز الفردية وعلى رأسها لقب الهداف.ومن أبرز المتنافسين على لقب الهداف كل من ، مهاجم ، وهاري كين، مهاجم .ويملك الثنائي سجلًا حافلًا من التتويجات بلقب الهداف، فمبابي نجح في الفوز بلقب هداف 6 مواسم متتالية بداية من (2018- 2019) وحتى (2023- 2024).كما توج بجائزة هداف هذا الموسم إضافة إلى الحذاء كأفضل هداف في .ويملك كين سجلًا مماثلًا، بالتتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات من قبل مواسم (2015- 2016) و(2016- 2017) و(2020- 2021)، كما حصد لقب هداف البوندسليجا الموسمين الماضيين (2023- 2024) و(2024- 2025).وتوج كين أيضًا بهداف دوري أبطال أوروبا موسم (2023- 2024) والحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا في نفس الموسم، وكان هدفًا ليورو 2024 مناصفة مع 5 لاعبين آخرين.ويملك الثنائي فرصة لكتابة التاريخ حيث سبق وأن توج كل منهما بلقب هداف من قبل، بتتويج كين بالجائزة في مونديال 2018، ومبابي في مونديال قطر 2022، حيث لا يوجد لاعب جمع بين جائزتي هداف كأس العالم للمنتخبات والأندية من قبلهما.