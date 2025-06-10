لموسم إضافي.. رونالدو يجدد عقده مع النصر

وكشفت قناة SSC عن تفاصيل مثيرة تتعلق بملف تجديد عقد النجم المخضرم البالغ 40 عاما، مشيرة إلى أنه سيتواجد في السعودية خلال اليومين المقبلين لتوقيع عقده الجديد مع النادي.وبحسب المصادر، فإن سيجدد تعاقده مع النصر لموسم إضافي مع خيار التمديد لموسم آخر، على أن تُقام مراسم التوقيع في إحدى المدن السياحية داخل المملكة.وكان رونالدو انضم إلى صفوف النصر في يناير 2023، بعد إنهاء تعاقده بالتراضي مع الإنجليزي، ومنذ ذلك الحين لم يحقق سوى لقب العربية في صيف 2023.ورغم غياب الألقاب المحلية، إلا أن "الدون" توج بلقب هداف في الموسمين الأخيرين، مؤكداً استمراره في مع "العالمي"، رافضا عدة عروض للمشاركة في هذا الشهر مع فرق أخرى.