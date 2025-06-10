يامال يحلق عاليا.. آخر تحديث للقيمة السوقية للاعبي برشلونة

– رياضة



نشر موقع Transfermarkt المتخصص في تقييم اللاعبين آخر تحديث للقيم السوقية الخاصة بلاعبي ، والتي أظهرت تفاوتًا كبيرًا بين عناصر الفريق.



وجاء التقييم كالتالي:



حراسة المرمى:



مارك تير شتيغن: 12 مليون يورو



إيناكي بينيا: 8 ملايين يورو



تشيزني: 1 مليون يورو



خط الدفاع:



باو كوبارسي: 80 مليون يورو



رونالد أراوخو: 35 مليون يورو



إريك غارسيا: 18 مليون يورو



أندرياس كريستنسن: 12 مليون يورو



إينيغو : 5 ملايين يورو



أليخاندرو بالدي: 60 مليون يورو



: 12 مليون يورو



جول كوندي: 65 مليون يورو



فورت: 10 ملايين يورو



الوسط:



مارك كاسادو: 30 مليون يورو



برنال: 5 ملايين يورو



: 140 مليون يورو



غافي: 60 مليون يورو



دي يونغ: 45 مليون يورو



داني أولمو: 60 مليون يورو



فيرمين : 50 مليون يورو



بابلو توري: 6 ملايين يورو



الهجوم:



: 90 مليون يورو



: 5 ملايين يورو



: 200 مليون يورو



: 40 مليون يورو



: 12 مليون يورو



: 4 ملايين يورو



وجاء التقييم كالتالي:حراسة المرمى:مارك تير شتيغن: 12 مليون يوروإيناكي بينيا: 8 ملايين يوروتشيزني: 1 مليون يوروخط الدفاع:باو كوبارسي: 80 مليون يورورونالد أراوخو: 35 مليون يوروإريك غارسيا: 18 مليون يوروأندرياس كريستنسن: 12 مليون يوروإينيغو : 5 ملايين يوروأليخاندرو بالدي: 60 مليون يورو: 12 مليون يوروجول كوندي: 65 مليون يوروفورت: 10 ملايين يوروالوسط:مارك كاسادو: 30 مليون يوروبرنال: 5 ملايين يورو: 140 مليون يوروغافي: 60 مليون يورودي يونغ: 45 مليون يوروداني أولمو: 60 مليون يوروفيرمين : 50 مليون يوروبابلو توري: 6 ملايين يوروالهجوم:: 90 مليون يورو: 5 ملايين يورو: 200 مليون يورو: 40 مليون يورو: 12 مليون يورو: 4 ملايين يورو