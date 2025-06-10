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قطر تخسر بثلاثية أمام أوزبكستان في تصفيات المونديال
رياضة
2025-06-10 | 11:56
764 شوهد
خسر منتخب
قطر
أمام نظيره أوزبكستان بثلاثة أهداف دون رد في مباراة من الجولة العاشرة من تصفيات
كأس العالم
2026، على
ملعب ميلي
ستاديوم.
وسجل هدف منتخب أزبكستان الأول عزيزبيك تورجونبويف في الدقيقة 28، ثم ضاعف الدورشومورودوف النتيجة في الدقيقة 86، قبل أن يضيف
ايغور
سيرغييف في الدقيقة 92.
وبهذا الفوز، رفع المنتخب الاوزبكي رصيده إلى النقطة 21، بينما تجمد رصيد
قطر
عند النقطة 13.
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