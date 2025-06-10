قطر تخسر بثلاثية أمام أوزبكستان في تصفيات المونديال

وسجل هدف منتخب أزبكستان الأول عزيزبيك تورجونبويف في الدقيقة 28، ثم ضاعف الدورشومورودوف النتيجة في الدقيقة 86، قبل أن يضيف سيرغييف في الدقيقة 92.وبهذا الفوز، رفع المنتخب الاوزبكي رصيده إلى النقطة 21، بينما تجمد رصيد عند النقطة 13.