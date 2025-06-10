10 نجوم خارج فرق أوروبا في مونديال الأندية

فالبطولة التي كانت تقتصر في السابق على 7 فرق فقط، ستشهد الآن مشاركة 32 فريقا من مختلف قارات العالم، موزعين على 8 مجموعات، حيث أفضل فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، لينطلق سباق الإقصاء المباشر حتى النهائي المرتقب.ولإضفاء مزيد من الحماس والأهمية على البطولة، ستقام للأندية كل 4 سنوات بدلاً من أن تكون حدثًا سنويًا، مع مالية ضخمة تبلغ 125 مليون دولار للفريق الفائز.رئيس جياني إنفانتينو وصف البطولة بأنها "قمة كرة القدم الاحترافية للأندية"، ومع استضافة للنسخة الأولى بحلتها الجديدة، ينتظر الجميع حدثًا استثنائيًا سيخطف الأنظار.الجماهير على موعد مع نجوم الصف الأول، حيث يسعى ، بطل دوري الأبطال، لتحقيق المزيد من المجد في مواجهة عمالقة مثل ، ، ، إنتر ويوفنتوس.كما ستشهد البطولة حضور أساطير الكرة الأوروبية السابقين، لكن بقمصان أندية من خارج القارة العجوز.وإليكم قائمة بأبرز 10 نجوم صالوا وجالوا سابقا في أوروبا، وسيظهرون بقمصان أخرى مع انطلاق منافسات مونديال الأندية، في صيف كروي لا يُنسى.(إنتر ميامي)لويس سواريز (إنتر ميامي)تياجو سيلفا (فلومينينسي)سيرجيو راموس (مونتيري)سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (الهلال)ألكسندر ميتروفيتش (الهلال)إدينسون كافاني (بوكا جونيورز)جورجينيو (فلامنجو)أوليفيه جيرو (لوس أنجلوس)سالومون روندون (باتشوكا)