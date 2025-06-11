الفيفا بصدد اصدار قرار مفاجئ خلال كأس العالم للأندية

وتقام مسابقة 2025، بداية من 14 حزيران الجاري وتتواصل حتى 13 تموز المقبل في نسخة استثنائية ستشهد لأول مرة مشاركة 32 فريقًا سيكون من بينها للمرة الأولى أيضًا 5 أندية عربية.ووفقًا لصحيفة "الغارديان"، "يدرس (الفيفا) توسيع للأندية وزيادة عدد الأندية من 32 إلى 48 فريقًا بداية من النسخة المقبلة (كأس العالم للأندية 2029)".وأضافت الصحيفة أن " ، سيعمل على منوال للمنتخبات، التي تم رسميًا الترفيع في عدد المشاركين في النهائيات من 32 إلى 48 منتخبًا بداية من نسخة 2026 التي تقام الصيف المقبل في 3 بلدان، وهي والمكسيك وكندا".ووفقًا للمصدر ذاته، "سيعقد مجلسًا تنفيذيًا في الأشهر المقبلة لعرض مشروع زيادة عدد أندية المونديال إلى 48 فريقًا، وهو ما يعني 7 أضعاف عدد أندية النسخة الأخيرة في 2023 (7 فرق)".وكان قرار الترفيع في عدد الأندية في مسابقة كأس العالم واجه انتقادات لاذعة من ؛ بسبب الجدول المزدحم للمباريات وتأثيره الوخيم على صحة اللاعبين.وتقام كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة بين 14 حزيران و13 تموز من العام الجاري، وتقام المباراة الافتتاحية بين وإنتر الأمريكي.