النصر السعودي يلبي أول مطالب كريستيانو رونالدو

وكانت تقارير كشفت مؤخراً عن نية نادي النصر
إجراء مجموعة من التغييرات في الجهاز الفني واللاعبين المحترفين وحتى على المستوى الإداري، تلبية لرغبة رونالدو
من أجل إقناعه بالبقاء وتمديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو/ حزيران الحالي.
وتحدث رونالدو عقب تتويجه الأحد الماضي بلقب دوري الأمم
الأوروبية مع البرتغال
عن مستقبله مع النصر مشدداً على أنه لن يخلع عباءة "العالمي".
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية
في تقرير لها إن بيولي يفضل الرحيل عن النصر والعودة إلى أوروبا، لكنه يتوجب عليه الاستمرار في العالمي حتى 10 يوليو/ تموز لأسباب مالية.
وبحسب التقرير، فإن هناك أسبابا تتعلق بالضرائب توجب على المدير الفني
الإيطالي الاستمرار مع النصر حتى 10 يوليو، بالإضافة إلى أن فسخ العقد يتطلب تسوية مالية معقدة بسبب وجود شرط جزائي مرتفع.
وفشل بيولي، الذي يتولى المسؤولية الفنية لـ"العالمي" منذ 18 سبتمبر/ أيلول الماضي، في التتويج بأي بطولة مع النصر، حيث حقق 27 فوزا في 43 مباراة وحقق 7 تعادلات وتلقى 9 هزائم محققاً نسبة انتصار لم تتجاوز 62.79 %.
وفي وقت سابق، نشرت شبكة "سكاي سبورتس" في نسختها الإيطالية أن بيولي رفض عرضاً لتدريب المنتخب الإيطالي خلفاً للوسيانو سباليتي، ليصبح ثاني مدرب يرفض تلك الفرصة بعد المخضرم كلاوديو
رانييري المتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي
في 2016.
وارتبط اسم بيولي بالعودة إلى فيورنتينا
الإيطالي، النادي الذي دافع عنه لاعباً لست سنوات ودربه لمدة عامين ما بين 2017 و2019.
يذكر أن ستيفانو بيولي
قاد فريق ميلان
للقب الدوري الإيطالي
في عام 2022، حيث اختير وقتها كأفضل مدرب في إيطاليا
.