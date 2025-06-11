النصر السعودي يلبي أول مطالب كريستيانو رونالدو

وكانت تقارير كشفت مؤخراً عن نية إجراء مجموعة من التغييرات في الجهاز الفني واللاعبين المحترفين وحتى على المستوى الإداري، تلبية لرغبة من أجل إقناعه بالبقاء وتمديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو/ حزيران الحالي.وتحدث رونالدو عقب تتويجه الأحد الماضي بلقب الأوروبية مع عن مستقبله مع النصر مشدداً على أنه لن يخلع عباءة "العالمي".وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها إن بيولي يفضل الرحيل عن النصر والعودة إلى أوروبا، لكنه يتوجب عليه الاستمرار في العالمي حتى 10 يوليو/ تموز لأسباب مالية.وبحسب التقرير، فإن هناك أسبابا تتعلق بالضرائب توجب على الإيطالي الاستمرار مع النصر حتى 10 يوليو، بالإضافة إلى أن فسخ العقد يتطلب تسوية مالية معقدة بسبب وجود شرط جزائي مرتفع.وفشل بيولي، الذي يتولى المسؤولية الفنية لـ"العالمي" منذ 18 سبتمبر/ أيلول الماضي، في التتويج بأي بطولة مع النصر، حيث حقق 27 فوزا في 43 مباراة وحقق 7 تعادلات وتلقى 9 هزائم محققاً نسبة انتصار لم تتجاوز 62.79 %.وفي وقت سابق، نشرت شبكة "سكاي سبورتس" في نسختها الإيطالية أن بيولي رفض عرضاً لتدريب المنتخب الإيطالي خلفاً للوسيانو سباليتي، ليصبح ثاني مدرب يرفض تلك الفرصة بعد المخضرم رانييري المتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز مع في 2016.وارتبط اسم بيولي بالعودة إلى الإيطالي، النادي الذي دافع عنه لاعباً لست سنوات ودربه لمدة عامين ما بين 2017 و2019.يذكر أن قاد فريق للقب في عام 2022، حيث اختير وقتها كأفضل مدرب في .