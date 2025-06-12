رسميا.. أرنولد يوقع عقود انضمامه لريال مدريد

وجاء تعاقد مع بعد اتفاقه مع على شراء المدة المتبقية من عقده، حيث كان من المقرر أن ينتهي في صيف 2025، لكن حرص على ضم اللاعب مبكرًا لضمه إلى قائمته المشاركة في البطولة العالمية.أرنولد، البالغ من العمر 26 عامًا، سيظهر للمرة الأولى بقميص خلال البطولة، وقد تقرر أن يرتدي القميص رقم 12، نظرًا لأن لوائح لا تسمح باستخدام أرقام أعلى من 25 للاعبي الفريق الأول، مما يمنعه من الاحتفاظ برقمه السابق 66 مع ليفربول.ومن المنتظر أن يتم تقديم أرنولد لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، على أن يبدأ استعداداته مع الفريق لخوض منافسات المجموعة الثامنة في مونديال الأندية، حيث يشارك ريال مدريد إلى جانب ، وريد بول سالزبورغ النمساوي، وباتشوكا المكسيكي.