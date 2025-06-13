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إيران تعلن استشهاد لاعب منتخب
رياضة
2025-06-13 | 08:33
11,820 شوهد
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، استشهاد أحد لاعبي منتخبها الوطني للعبة "بادل التنس".
وقالت
وكالة تسنيم
في خبر تابعته
السومرية نيوز
، إن "لاعب منتخب
إيران
للعبة (بادل التنس)
بارسا
منصور
، استشهد في الهجمات الصهيونية".
وشنت طائرات إسرائيلية منذ فجر اليوم الجمعة، غارات جوية طالت مدناً إيرانية مختلفة، وأوقعت عدة ضحايا بينها قادة عسكريين كبار.
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