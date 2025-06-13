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إيران تعلن استشهاد لاعب منتخب

رياضة

2025-06-13 | 08:33
إيران تعلن استشهاد لاعب منتخب
11,820 شوهد

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، استشهاد أحد لاعبي منتخبها الوطني للعبة "بادل التنس".

وقالت وكالة تسنيم في خبر تابعته السومرية نيوز، إن "لاعب منتخب إيران للعبة (بادل التنس) بارسا منصور، استشهد في الهجمات الصهيونية".

وشنت طائرات إسرائيلية منذ فجر اليوم الجمعة، غارات جوية طالت مدناً إيرانية مختلفة، وأوقعت عدة ضحايا بينها قادة عسكريين كبار.
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ايران

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