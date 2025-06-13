إيران تعلن استشهاد لاعب منتخب

وقالت في خبر تابعته ، إن "لاعب منتخب للعبة (بادل التنس) ، استشهد في الهجمات الصهيونية".وشنت طائرات إسرائيلية منذ فجر اليوم الجمعة، غارات جوية طالت مدناً إيرانية مختلفة، وأوقعت عدة ضحايا بينها قادة عسكريين كبار.