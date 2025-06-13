العراق يؤكد اتخاذ كل الإجراءات لإعادة منتخب السيدات من إيران

وذكر الاتحاد في بيان، "يؤكد أنه على تواصلٍ مستمرٍ من خلال رئيسِ الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم ، عبر الاتصالاتِ الهاتفيّة والكتبِ الرسميّة، مع عضو المكتبِ التنفيذيّ للاتحاد مشرفة اللجنة النسويّة ، ومع الاتحادِ الإيرانيّ لكرة القدم، وسفارةِ جمهورية في العاصمةِ ، بخُصوصِ تواجد وفد منتخبِ السيدات الذي يواصلُ معسكره التدريبيّ تحضيراً للمشاركةِ في تصفياتِ في ".وأضاف، أنه "أمّنَ كلَّ الإجراءات بشأنِ بقائه في مجمع بالعاصمة، ويتواصلُ مع الجهاتِ ذات العلاقةِ بشأن حمايةِ وفدِ المُنتخب، ونقله براً في حال تأمينِ الطرق وعودته إلى العراق".وأشار إلى، أن "رئيسَ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم « درجال»، وأعضاء المكتب التنفيذيّ والأمين العامّ، يتواصلون بشكلٍ دائمٍ مع إدارةِ الوفد للاطمئنانِ على سلامتهم".