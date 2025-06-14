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إنتر ميلان في ورطة بسبب القصف بين إسرائيل وإيران
رياضة
2025-06-14 | 06:01
3,924 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
يفتتح إنتر
ميلان
مشواره
في
كأس العالم للأندية
يوم 17 يونيو أمام
مونتيري
المكسيكي ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم ريفر بليت الأرجنتيني وأوراوا ريد دايموندز الياباني.
وأفادت تقارير إيطالية مطلعة أن الإيراني
مهدي طارمي
نجم فريق إنتر
ميلان
الأول لكرة القدم مهدد بالغياب عن
كأس العالم للأندية
رفقة فريقه بسبب التصعيد العسكري بين
إسرائيل
وإيران.
وذكرت محطة "مونت
كارلو
" الإذاعية الفرنسية أن الهجمات الإسرائيلية على
إيران
تسببت في عدم وصول المهاجم الإيراني مهدي طارمي إلى لوس أنجلوس للالتحاق ببعثة فريقه التي ستشارك في مونديال الأندية.
وكان طارمي ينوي استقلال طائرة من
طهران
إلى كاليفورينا للحاق بكتيبة إنتر ميلان ولكن لأسباب أمنية لم تتحرك الطائرة.
ونظرا لإغلاق إيران مجالها الجوي حتى إشعار آخر لم يتمكن طارمي من مغادرة البلاد.
ووفقا لصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" فإن إنتر ميلان على تواصل دائم مع مهاجمه لضمان سلامته ويسعى لإيجاد حل سريع لوصوله إلى لوس أنجلوس.
وقدم طارمي موسما أول مخيب للآمال مع إنتر بعد قدومه من
بورتو
في صيف 2024 حيث سجل 3 أهداف فقط في 43 مباراة.
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