إنتر ميلان في ورطة بسبب القصف بين إسرائيل وإيران

وأفادت تقارير إيطالية مطلعة أن الإيراني نجم فريق إنتر الأول لكرة القدم مهدد بالغياب عن رفقة فريقه بسبب التصعيد العسكري بين وإيران.وذكرت محطة "مونت " الإذاعية الفرنسية أن الهجمات الإسرائيلية على تسببت في عدم وصول المهاجم الإيراني مهدي طارمي إلى لوس أنجلوس للالتحاق ببعثة فريقه التي ستشارك في مونديال الأندية.وكان طارمي ينوي استقلال طائرة من إلى كاليفورينا للحاق بكتيبة إنتر ميلان ولكن لأسباب أمنية لم تتحرك الطائرة.ونظرا لإغلاق إيران مجالها الجوي حتى إشعار آخر لم يتمكن طارمي من مغادرة البلاد.ووفقا لصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" فإن إنتر ميلان على تواصل دائم مع مهاجمه لضمان سلامته ويسعى لإيجاد حل سريع لوصوله إلى لوس أنجلوس.وقدم طارمي موسما أول مخيب للآمال مع إنتر بعد قدومه من في صيف 2024 حيث سجل 3 أهداف فقط في 43 مباراة.