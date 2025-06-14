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تشكيلة الأهلي المصري وإنتر ميامي بافتتاح مونديال الأندية

رياضة

2025-06-14 | 09:00
تشكيلة الأهلي المصري وإنتر ميامي بافتتاح مونديال الأندية
477 شوهد

السومرية نيوز - رياضة
يلتقي الأهلي المصري بإنتر ميامي الأمريكي في مباراة افتتاح كأس العالم للأندية، صباح الأحد.

وتقام المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية 2025 على ملعب "هارد روك" في ميامي بولاية كاليفورنيا، وتنطلق صفارة البداية في الساعة الثالثة من صباح غد الأحد بتوقيت مكة المكرمة.
وتشهد بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل في الولايات المتحدة، مشاركة 32 فريقا تم تقسيمهم على ثماني مجموعات يصعد أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16.
ويشارك الأهلي في البطولة عقب تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا موسم 2020-2021 على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في النهائي، قبل أن يحرز البطولة أيضا موسم 2022-2023، كما ظفر الأهلي بدوري الأبطال موسم 2023-2024، لتأتي مشاركته في المونديال عن جدارة واستحقاق.
في حين حصل إنتر ميامي على مقعده في كأس العالم للأندية عقب فوزه بدرع مشجعي الدوري الأمريكي لكرة القدم العام الماضي، وهي الكأس الممنوحة للفريق صاحب أفضل سجل إجمالي خلال الموسم بالدوري الأمريكي، مما منحه المقعد المخصص لناد واحد من الدولة المضيفة.
وتعتبر المباراة الافتتاحية بالنسبة للأهلي وإنتر ميامي مباراة لا تقبل القسمة على اثنين إذا أرادا أن تظل فرصهما قائمة في التأهل من هذه المجموعة، التي تضم أيضا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.
وينتظر أن يعتمد الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي الذي سيفتقد لخدمات الظهير الأيسر الإسباني المخضرم جوردي ألبا بسبب الإصابة، على التشكيلة التالية (4-3-3):
حارس المرمى: أوسكار أوستاري.
الدفاع: وايغاندت - فالكون - هيكتور مارتينيز - نوح ألين.
الوسط: بنيامين كريماشي - سيرجيو بوسكيتس -سيغوفيا.
الهجوم ليونيل ميسي - لويس سواريز - تاديو أليندي.
على الجانب الآخر، يتوقع أن يدفع الإسباني خوسيه ريفيرو، مدرب الأهلي بالتشكيلة التالية (4-3-2-1):
حارس المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أشرف داري - عطية الله.
الوسط: محمد علي بن رمضان - مروان عطية - زيزو - إمام عاشور.
الهجوم: تريزيغيه - وسام أبو علي.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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الأهلي المصري

إنتر ميامي

كرة قدم

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