اليوم.. 3 مواجهات في ختام الجولة الـ35 من دوري نجوم العراق

فعلى ، يستضيف فريق نظيره القاسم عند الساعة السادسة مساءً، في مواجهة يسعى من خلالها أصحاب الأرض إلى تحقيق الفوز ومواصلة التقدم في جدول الترتيب، فيما يطمح القاسم للخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه بين الفرق.وفي التوقيت ذاته، يحتضن قمة مرتقبة تجمع الشرطة، حامل اللقب، بفريق النفط، في لقاء يأمل من خلاله رجال القيثارة مواصلة حملة الدفاع عن لقبه، بينما يسعى النفط لتقديم عرض قوي وتحقيق نتيجة تعيد له التوازن.وتُختتم مباريات اليوم بلقاء من العيار الثقيل على ، حيث يلتقي الطلبة مع عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، في جماهيري يتوقع أن يشهد حضوراً كثيفاً وتنافساً كبيراً بين الفريقَين الطامحَين لبلوغ القمة