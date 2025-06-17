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فتاة مهددة بالقتل بسبب لامين جمال

رياضة

2025-06-17 | 11:24
فتاة مهددة بالقتل بسبب لامين جمال
2,222 شوهد

كشفت المؤثرة الإسبانية فاتي فاسكيز أنها تلقت تهديدات بالقتل بعد تداول صور لها خلال عطلة قضتها مع نجم برشلونة الشاب لامين جمال، ما أثار جدلا واسعا وتكهنات بعلاقة عاطفية بين الطرفين.

وانتشرت صور عبر منصة "إنستغرام" من حسابي فاتي (30 عاما) ولامين جمال (17 عاما)، على مدار ثلاثة أيام، ورصدتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أظهرت تطابقا في خلفيات مواقع التصوير، ما رجح وجودهما في المكان نفسه خلال الفترة نفسها.
وظهر لامين جمال في صور وهو على متن قارب أمام خلفية صخرية، بينما نشرت فاتي لاحقا صورا مشابهة في موقع مشابه، ولكن من زاوية أخرى.
كما نشر جمال صورا بجوار مسبح مطل على منظر طبيعي يضم شجرة وظل سقف، ثم ظهرت العناصر نفسها في منشور لاحق لفاتي، ما دعم فرضية وجودهما في الموقع نفسه.
تحظى فاتي فاسكيز التي تنحدر من منطقة غاليسيا شمال غرب إسبانيا، بمتابعة أكثر من 396 ألف شخص في تطبيق "إنستغرام"، وأكثر من 320 ألفا على منصة "تيك توك".
لكن هذه الصور التي اعتبرها المتابعون بمنزلة "قطع لغز" كشف العلاقة، قوبلت بتأكيدات من مؤثر آخر يدعى خافي دي أويوس، نفى خلالها وجود علاقة بين الطرفين، مشيرا إلى أنه تحدث مع لامين جمال مباشرة وأبلغه أن الرحلة شملت أشخاصا آخرين.
وخرجت فاتي فاسكيز عن صمتها عبر حسابها الشخصي، وقالت إنها تعرضت لتهديدات بالقتل منذ انتشار القصة، مضيفة: "من المحزن رؤية أناس يحملون كل هذا الظلام في داخلهم لدرجة أنهم يتمنون الموت لأشخاص لا يعرفونهم حتى".
وأضافت: "ما يقوله الآخرون عني يكشف عنهم أكثر مما يكشف عني، أنا أختار أن أعيش بنية النمو المستمر وأن أحيط نفسي بالنور".
وختمت رسالتها قائلة: "لمن يتمنى لي الشر، أتمنى له الشفاء، لا أحد سوي يتمنى تدمير شخص آخر".
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